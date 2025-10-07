李洋首度立院備詢 卓榮泰協助幫忙解釋

快訊

中央社／ 台北7日電

運動部長李洋今天首度在立法院總質詢中備詢。國民黨立委林倩綺指出，外界質疑現在運動部決策、人事布局集中單一體系。李洋表示，這部分已有在了解，會多聽各方意見。行政院長卓榮泰說，立委的顧慮不會發生，人事、決策、補助一定會公平。

運動部9月9日正式掛牌成立，年僅30歲奪下2面奧運羽球男雙金牌的名將李洋，接下首任部長職務。立法院會今天繼續進行對行政院長施政報告總質詢，李洋首次站上立法院議場備詢。

國民黨立委林倩綺指出，運動部掛牌至今，將近一個月，體育發展被全民寄予厚望，李洋曾提到，希望將長期困擾體育界的結構性問題，讓制度比較透明、資源分配要公平，但近期外傳在運動部人事部分有獨大局面。

林倩綺指出，過去體育發展是國體大、台師大、北市大、台體大跟各界不同學術、訓練系統共同參與，相互制衡，讓資源透過多元觀點並進，但現在決策、人事布局會讓人質疑有集中單一體系，會壓縮其他學術單位、地方教練發展空間。

李洋在備詢台上不時低頭翻閱資料，面對林倩綺詢問，李洋回應，「委員是說國體大現在有太多人事嗎，還是有什麼。」。林倩綺說，她在說人事獨大，沒有特別指涉什麼。對此，李洋則尷尬微笑。

林倩綺表示，她建議運動部借助外力建立外部監督平台，讓地方教練、基層運動員有機會參與直接政策討論，確保選訓決策不會被少數人壟斷。李洋指出，這部分已經有在了解，也會多聽。

一旁的行政院長卓榮泰則表示，當初在選擇這些首長時，就沒有考慮是否存在單一的問題，因為是希望能夠投入對運動的改革，但立委的顧慮不會讓它發生，人事、決策、補助一定會公平，行政院也會跟運動部站在一起。

另外，林倩綺詢問，115年度「台灣品牌賽事十大精選計畫」，運動部編列新台幣8.7億元，主軸是要做些什麼。李洋表示，希望讓更多人看到台灣，讓更多國際賽事在台灣舉辦，目前已經做相關規劃。林倩綺則說，這已明顯違反預算法精神，只看到經費編列，卻沒有相關計畫。

林倩綺表示，李洋應把危機變轉機，花東偏鄉資源匱乏，希望透過災害重建有更多資源挹注花東，讓偏鄉運動員不會流失。李洋指出，這部分都有去了解，運動部會在訓練及場地提供幫助，未來的重建部分也有去規劃。

