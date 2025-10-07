立委提案撥補勞保法制化 卓榮泰：政府不會讓勞保倒

立委提案撥補勞保法制化、政府負最終支付責任。行政院長卓榮泰今天說，這些政府都已在做，政府不會讓勞保倒。他認為條文應有彈性、「固定」撥補用字需再斟酌。勞動部長洪申翰說，政府負勞保財務的最終支付責任，就是現在的政策。

立法院會上午繼續進行施政總質詢。民眾黨立委林國成質詢說，勞保有將近1100萬人投保，對勞工保障確實有必要，民眾黨團提案修正勞工保險條例第66條、69條，將政府撥補法制化，也明定政府應負勞保基金最後支付責任，這是讓勞工放心的表現。

卓榮泰答詢時說，勞保是政府的責任，這兩個條文的內容政府已經在做，只是「固定」撥補定義為何，必須衡量國家財政以及勞保基金的變化，「固定」2字需再斟酌。

卓榮泰表示，政府負勞保的最終責任，條文有講或沒講效果是一樣的，「政府不會讓勞保倒，而且會讓勞保越來越好」，這是政府的自我要求。法律條文需要有一些彈性、斟酌，希望能理性討論。

洪申翰說，政府負勞保財務的最終支付責任，這是現在的政策，非常清楚、一以貫之。即使財劃法修正後，明年中央政府財政受到影響，但公務預算仍編列新台幣1200億元，加上韌性特別預算編100億元，總共1300億元，政府一直把這件事放在心裡面。對修法提案持開放態度，予以尊重。

卓榮泰表示，請民眾相信政府，政策已定，不會改變對勞工的照顧，未來即使進到修法程序，也期待能理性討論，找出最好的方向，在政府財政可及範圍內，保護勞工。

