全真瑜珈倒閉有徵兆 許淑華：北市5月接獲欠薪檢舉只罰2萬

「全真瑜珈健身」無預警歇業，目前除會員組自救會，員工5月曾向北市勞動局申訴遲發薪資未果，合作廠商也指控拖欠貨款金額超過2千萬元。勞動部表示，上周已請北市府盡快提供相關事證，以便審查，另員工欠薪部分，可循積欠工資墊償程序，向勞保局申請墊償公司積欠的工資及資遣費。

民進黨立委吳沛憶、北市議員許淑華及七家受害廠商代表今開記者會，呼籲中央及地方各主管機關積極協助受害者，莫讓民眾求助無門，並要求北市勞動局立即公開全真瑜珈案完整調查報告與監督作為時序，並將相關資料提供給北市刑大調查是否有詐欺行為。

廠商代表控訴，已組成自救會，統一整理資訊後發現，自5月起就陸續出現延遲付款的情況，截至目前統計，至少有近10家廠商遭欠款，金額合計超過2千萬，遭欠款廠商包含設備維修與清潔公司、備品與毛巾供應商、室內裝修公司、空調與保養維修業者等各中小企業。

「非單純倒閉問題！」許淑華表示，近500名員工失業，根據勞動局回復內容，9月25日勞動局調查全真瑜伽，卻因大門深鎖無功而返，並發函要求配合調查，但早在9月15日期間勞動局就有接獲投訴欠薪，全真公司早人去樓空，更離譜是，5月也有員工檢舉全真瑜珈拖欠薪資，勞動局6月檢查，違規屬實，7月開罰2萬，「全真瑜伽不是初犯，勞動局仍不積極處理。」

許淑華表示，北市勞動局根本就只是把問題推給中央勞工保險局，讓勞工自行去向勞保局申請工資墊償，作為地方主管機關，早在多次接獲勞工申訴、甚至企業遲發薪資後，就應啟動更積極的監督與輔導機制。

吳沛憶指出，全真瑜伽涉違反「大量解僱勞工保護法」，全真在多個縣市皆有分館，有上百名員工受波及，勞動部和縣市政府需全盤掌握欠薪情形、追蹤進度及提供就業輔導，勞動主管機關應主動提供勞工所需訴訟及必要生活費用，並以專案協助、研議更完善的預警制度，落實政府保障民眾勞動權益的責任。

北市勞動局則再呼籲，勞工薪資部分後續可以跟勞動部勞保局循積欠工資墊償程序，不需要跟資方有過多接觸，欠款會由勞保局跟資方求償。

勞動部則說，今年5、6月發生欠薪事件後，就跟雙北等5縣市勞工局聯繫，10月2日也跟地方政府有聯繫，但地方主管機關是北市勞動局，上周已請地方提供資料，以利做企業認定，根據統計，目前有100位申請調解，呼籲尚未出面的有勞工朋友盡快聯繫，以保障自身權益。

勞動部也說，據悉由於相關代表人已經出國，後續會再跟內政部移民署確認是哪一位出國，並針對全真實際負責人限制出境，也呼籲公司要出面解決，目前先看北市府提出實際事證，再做相關審查。 民進黨立委吳沛憶、北市議員許淑華及七家受害廠商代表今開記者會，要求北市勞動局立即公開全真瑜珈案完整調查報告與監督作為時序，並將相關資料提供給北市刑大調查是否有詐欺行為。記者張曼蘋／攝影

商品推薦