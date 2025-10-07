快訊

救災國軍「摸頭殺」送帽給小女孩 本人發聲：那刻付出辛勞都值得了

陸電動車再超越極限 固態電池充電12分、跑1500公里

輝達進駐卡關？北市本周協商另覓2基地 解新壽解約僵局

全真瑜珈倒閉有徵兆 許淑華：北市5月接獲欠薪檢舉只罰2萬

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委吳沛憶、北市議員許淑華及七家受害廠商代表今開記者會，呼籲中央及地方各主管機關積極協助受害者，莫讓民眾求助無門。記者張曼蘋／攝影
民進黨立委吳沛憶、北市議員許淑華及七家受害廠商代表今開記者會，呼籲中央及地方各主管機關積極協助受害者，莫讓民眾求助無門。記者張曼蘋／攝影

「全真瑜珈健身」無預警歇業，目前除會員組自救會，員工5月曾向北市勞動局申訴遲發薪資未果，合作廠商也指控拖欠貨款金額超過2千萬元。勞動部表示，上周已請北市府盡快提供相關事證，以便審查，另員工欠薪部分，可循積欠工資墊償程序，向勞保局申請墊償公司積欠的工資及資遣費。

民進黨立委吳沛憶、北市議員許淑華及七家受害廠商代表今開記者會，呼籲中央及地方各主管機關積極協助受害者，莫讓民眾求助無門，並要求北市勞動局立即公開全真瑜珈案完整調查報告與監督作為時序，並將相關資料提供給北市刑大調查是否有詐欺行為。

廠商代表控訴，已組成自救會，統一整理資訊後發現，自5月起就陸續出現延遲付款的情況，截至目前統計，至少有近10家廠商遭欠款，金額合計超過2千萬，遭欠款廠商包含設備維修與清潔公司、備品與毛巾供應商、室內裝修公司、空調與保養維修業者等各中小企業。

「非單純倒閉問題！」許淑華表示，近500名員工失業，根據勞動局回復內容，9月25日勞動局調查全真瑜伽，卻因大門深鎖無功而返，並發函要求配合調查，但早在9月15日期間勞動局就有接獲投訴欠薪，全真公司早人去樓空，更離譜是，5月也有員工檢舉全真瑜珈拖欠薪資，勞動局6月檢查，違規屬實，7月開罰2萬，「全真瑜伽不是初犯，勞動局仍不積極處理。」

許淑華表示，北市勞動局根本就只是把問題推給中央勞工保險局，讓勞工自行去向勞保局申請工資墊償，作為地方主管機關，早在多次接獲勞工申訴、甚至企業遲發薪資後，就應啟動更積極的監督與輔導機制。

吳沛憶指出，全真瑜伽涉違反「大量解僱勞工保護法」，全真在多個縣市皆有分館，有上百名員工受波及，勞動部和縣市政府需全盤掌握欠薪情形、追蹤進度及提供就業輔導，勞動主管機關應主動提供勞工所需訴訟及必要生活費用，並以專案協助、研議更完善的預警制度，落實政府保障民眾勞動權益的責任。

北市勞動局則再呼籲，勞工薪資部分後續可以跟勞動部勞保局循積欠工資墊償程序，不需要跟資方有過多接觸，欠款會由勞保局跟資方求償。

勞動部則說，今年5、6月發生欠薪事件後，就跟雙北等5縣市勞工局聯繫，10月2日也跟地方政府有聯繫，但地方主管機關是北市勞動局，上周已請地方提供資料，以利做企業認定，根據統計，目前有100位申請調解，呼籲尚未出面的有勞工朋友盡快聯繫，以保障自身權益。

勞動部也說，據悉由於相關代表人已經出國，後續會再跟內政部移民署確認是哪一位出國，並針對全真實際負責人限制出境，也呼籲公司要出面解決，目前先看北市府提出實際事證，再做相關審查。

民進黨立委吳沛憶、北市議員許淑華及七家受害廠商代表今開記者會，要求北市勞動局立即公開全真瑜珈案完整調查報告與監督作為時序，並將相關資料提供給北市刑大調查是否有詐欺行為。記者張曼蘋／攝影
民進黨立委吳沛憶、北市議員許淑華及七家受害廠商代表今開記者會，要求北市勞動局立即公開全真瑜珈案完整調查報告與監督作為時序，並將相關資料提供給北市刑大調查是否有詐欺行為。記者張曼蘋／攝影

北市府 勞動部 薪資

延伸閱讀

南投旺來園區首家觀光工廠開幕 許淑華盼增就業

最大國慶焰火結合南投茶博！許淑華：打造最大停車場迎20萬人潮

影／白沙屯媽贊境南投許淑華求展神蹟 粉紅超跑開進縣府駐駕

影／今12度挑戰泳渡日月潭 超齡唯二...馬英九下水前坦承1件事

相關新聞

名人詐騙黃仁勳也受害 洪孟楷：數發部應要求社群平台廣告實名制

詐騙猖獗，手法推陳出新，最新AI深偽科技也被用在偽造名人講話影音，輝達執行長黃仁勳也成受害對象。國民黨立委洪孟楷今說，要...

挖土機超人救災遭刺傷敗血症亡 李鴻源：非專業別進災區 讓軍方處理

花蓮光復鄉馬太鞍溪溢流釀災，災區至今仍在復原，許多志工投身救援，不料桃園一名48歲挖土機行老闆在救災過程中，腳受傷感染引...

藍白將復議總預算 卓揆：若合憲會再編

「如果軍警消預算經大法官審議合憲，我們就會編列！」行政院長卓榮泰7日針對藍白將復議總預算回應說，依照釋字264號解釋，立法院一再用各種方式要求行政院去增加大幅支出，應徵詢並指出相關預算來源，行政院將提出釋憲，若合憲就會編列預算；針對在野黨希望政府提出花蓮特別條例，卓揆希望先以追加預算因應。

志工也不能開快車 季連成下令花蓮193縣道超速即拍照開罰

花蓮馬太鞍溪橋遭洪水沖斷後，縣道193成為光復鄉主要對外道路，但常有用路人車速過快引發安全疑慮。中央災害前進協調所總協調...

在野倡勞保「固定」撥補 卓榮泰：政府負最終責任 這條跟沒講一樣

行政院會先前通過115年度中央政府總預算，明年預計再度撥補勞保基金1200億元，在野黨立委提案撥補勞保法制化、政府負最終...

陳其邁舊照暗指美濃大峽谷是前朝的鍋 藍營：執政幾年了還推給韓國瑜

高雄市議會今早進行施政質詢，國民黨團質疑市府對美濃大峽谷、大樹光電及馬頭山掩埋場等案處理不力，要求提供取締數據，陳其邁以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。