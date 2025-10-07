李洋質詢首秀遭問運動部人事獨大 卓榮泰幫緩頰：都是看專長

運動部長李洋今天在立法院迎來質詢首秀，面對國民黨立委林倩綺質疑運動部人事獨大，他一開始不了解問題反問，「委員是說我們國體大現在太多人事嗎？」行政院長卓榮泰則在旁幫忙緩頰，當初在選擇首長時，就沒有考慮到單一問題，都是希望投入運動改革看他長處，委員的顧慮不會讓它發生。

林倩綺建議，運動部應借助外力來建立外部監督平台，讓地方教練、基層運動員有機會參與直接政策討論，確保選訓決策不會被少數人壟斷。李洋則表示，這部分已經有在了解，也會多聽。 國民黨立委林倩綺今天在立法院質詢時質疑運動部人事獨大，建議運動部應借助外力來建立外部監督平台，讓地方教練、基層運動員有機會參與直接政策討論，確保選訓決策不會被少數人壟斷。記者余承翰／攝影 運動部長李洋（左）今天赴立法院備詢，在備詢台上與行政院長卓榮泰（右）交談。記者余承翰／攝影

商品推薦