李洋質詢首秀遭問運動部人事獨大 卓榮泰幫緩頰：都是看專長

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
運動部長李洋（左）今天在立法院迎來質詢處女秀，面對立委質疑運動部人事獨大，他回應，「委員是說我們國體大現在太多人事嗎？」行政院長卓榮泰（右）則幫忙緩頰，當初在選擇首長時，就沒有考慮到單一問題，都是希望投入運動改革看他長處，委員的顧慮不會讓它發生。記者余承翰／攝影
運動部長李洋今天在立法院迎來質詢首秀，面對國民黨立委林倩綺質疑運動部人事獨大，他一開始不了解問題反問，「委員是說我們國體大現在太多人事嗎？」行政院長卓榮泰則在旁幫忙緩頰，當初在選擇首長時，就沒有考慮到單一問題，都是希望投入運動改革看他長處，委員的顧慮不會讓它發生。

林倩綺建議，運動部應借助外力來建立外部監督平台，讓地方教練、基層運動員有機會參與直接政策討論，確保選訓決策不會被少數人壟斷。李洋則表示，這部分已經有在了解，也會多聽。

國民黨立委林倩綺今天在立法院質詢時質疑運動部人事獨大，建議運動部應借助外力來建立外部監督平台，讓地方教練、基層運動員有機會參與直接政策討論，確保選訓決策不會被少數人壟斷。記者余承翰／攝影
運動部長李洋（左）今天赴立法院備詢，在備詢台上與行政院長卓榮泰（右）交談。記者余承翰／攝影
運動 林倩綺 行政院 李洋

名人詐騙黃仁勳也受害 洪孟楷：數發部應要求社群平台廣告實名制

詐騙猖獗，手法推陳出新，最新AI深偽科技也被用在偽造名人講話影音，輝達執行長黃仁勳也成受害對象。國民黨立委洪孟楷今說，要...

挖土機超人救災遭刺傷敗血症亡 李鴻源：非專業別進災區 讓軍方處理

花蓮光復鄉馬太鞍溪溢流釀災，災區至今仍在復原，許多志工投身救援，不料桃園一名48歲挖土機行老闆在救災過程中，腳受傷感染引...

藍白將復議總預算 卓揆：若合憲會再編

「如果軍警消預算經大法官審議合憲，我們就會編列！」行政院長卓榮泰7日針對藍白將復議總預算回應說，依照釋字264號解釋，立法院一再用各種方式要求行政院去增加大幅支出，應徵詢並指出相關預算來源，行政院將提出釋憲，若合憲就會編列預算；針對在野黨希望政府提出花蓮特別條例，卓揆希望先以追加預算因應。

志工也不能開快車 季連成下令花蓮193縣道超速即拍照開罰

花蓮馬太鞍溪橋遭洪水沖斷後，縣道193成為光復鄉主要對外道路，但常有用路人車速過快引發安全疑慮。中央災害前進協調所總協調...

在野倡勞保「固定」撥補 卓榮泰：政府負最終責任 這條跟沒講一樣

行政院會先前通過115年度中央政府總預算，明年預計再度撥補勞保基金1200億元，在野黨立委提案撥補勞保法制化、政府負最終...

陳其邁舊照暗指美濃大峽谷是前朝的鍋 藍營：執政幾年了還推給韓國瑜

高雄市議會今早進行施政質詢，國民黨團質疑市府對美濃大峽谷、大樹光電及馬頭山掩埋場等案處理不力，要求提供取締數據，陳其邁以...

