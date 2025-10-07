光復國中棒球場遭沖毀修復要一年 選手移地訓練校方盼補助交通車

光復洪災發生至今過半個月，今天終於正常上班上課，但校園受損仍相當嚴重，其中光復國中棒球場受損嚴重，修復期一年以上，學生未來恐需坐火車到其他學校練習，校方盼能有接駁車，但租車價格高昂，盼政府能給予補助，給予學生較好的設備。中職會長、立委蔡其昌今天下午也將前往了解狀況。

光復國中棒球隊過去一直是青少棒強權，更培育出多位球星包含曹錦輝、周思齊等，更十三度闖進國中棒球聯賽硬式組、軟式組八強，不過這場水災導致校內棒球場被摧毀，泥沙埋沒整個紅土球場，就連球員練習、競賽用的球具都被水泡壞，只剩下一個計分板佇立在外野後方，完全看不出原貌。

棒球隊教練楊竣皓指出，目前大型機具還在清理瘀土，還有一些不堪使用的器具等清理完後，才能找廠商來評估，修復期至少需要一年甚至更久，選手現階段都處於停練的狀態，已取消參與此次全國軟式聯賽預賽，也不確定是否能趕上11月縣運。

楊竣皓說，未來可能會去附近太巴塱國小或瑞穗國中練習，通勤方式可能採用1200月票，由教練帶選手坐車去，由於場地需要跟他校借用，可能需四處奔波，加上球隊孩子住在各處，有時候練習完成，可能已經很晚，回家也不方便，若能有交通車協助接送當然是最好，但交通車不管租賃或購入費用都相當高昂，對學校來說是不小負擔。

光復國中校長黃建榮也說，由於學校校隊很多還有足球隊、田徑隊等，訓練場地未來可能分散在太巴塱國小、瑞穗國中、瑞北國小、東華大學和花蓮高農等多處，擁有一台或多台交通車，可以更靈活、更有效率地安排選手的訓練時間和路線，確保他們能準時且安全地往返不同的訓練地點。

黃建榮也坦言，若採取租賃交通車的方式，因為訓練路線不同，可能需要租賃三台車，一個月費用大概就要 40 幾萬元，對學校會是很沉重的負擔，目前提出方案雖是搭乘火車移動，還是希望中央能否補助交通車金額，讓學生更舒適、安全，會將相關因應方案企畫書送往中央核定相關補助。 光復國中棒球場受損嚴重，修復期一年以上，學生未來恐需坐火車到其他學校練習，校方盼能補助接駁車。記者洪子凱／攝影 光復國中棒球場受損嚴重，修復期一年以上，學生未來恐需坐火車到其他學校練習，校方盼能補助接駁車。記者洪子凱／攝影 光復國中棒球場受損嚴重，修復期一年以上，學生未來恐需坐火車到其他學校練習，校方盼能補助接駁車。記者洪子凱／攝影

