深陷跟監政敵疑雲 黃國昌反嗆鏡集團才是用狗仔來斂財
民眾黨主席黃國昌遭鏡週刊報導，成立狗仔集團跟監政敵，並兜售跟監照片收費2至4萬元不等。台灣民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時反嗆提問的鏡電視記者，表示這問題本身非常可笑，完全沒事實基礎就在潑糞。
黃國昌強調台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會辦的任何案子，給媒體的資料從來沒有收受任何一塊錢，鏡週刊也從他這邊拿不少資料，何時跟鏡週刊收過錢。更可笑的是，用狗仔在斂財的最大集團「不就是鏡集團嗎」，寫這種東西毫無事實基礎。
