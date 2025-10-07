快訊

黃子佼涉肇事逃逸？本人發聲明喊冤 親還原車禍過程

花蓮「挖土機超人」感染致敗血症病逝 醫揭最有可能感染這細菌

「挖土機超人」光復救災殞命 兒子：為他義舉感到驕傲

深陷跟監政敵疑雲 黃國昌反嗆鏡集團才是用狗仔來斂財

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
台灣民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，深陷跟監疑雲的立委黃國昌（左）記者會後離去，前往北檢關心柯文哲案。記者許正宏／攝影
台灣民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，深陷跟監疑雲的立委黃國昌（左）記者會後離去，前往北檢關心柯文哲案。記者許正宏／攝影

民眾黨主席黃國昌遭鏡週刊報導，成立狗仔集團跟監政敵，並兜售跟監照片收費2至4萬元不等。台灣民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時反嗆提問的鏡電視記者，表示這問題本身非常可笑，完全沒事實基礎就在潑糞。

黃國昌強調台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會辦的任何案子，給媒體的資料從來沒有收受任何一塊錢，鏡週刊也從他這邊拿不少資料，何時跟鏡週刊收過錢。更可笑的是，用狗仔在斂財的最大集團「不就是鏡集團嗎」，寫這種東西毫無事實基礎。

台灣民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，深陷跟監疑雲的立委黃國昌（右三）受訪時反嗆提問的鏡電視記者，表示台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會辦的任何案子，給媒體的資料從來沒有收受任何一塊錢，鏡週刊也從他這邊拿不少資料，何時跟鏡週刊收過錢。記者許正宏／攝影
台灣民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，深陷跟監疑雲的立委黃國昌（右三）受訪時反嗆提問的鏡電視記者，表示台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會辦的任何案子，給媒體的資料從來沒有收受任何一塊錢，鏡週刊也從他這邊拿不少資料，何時跟鏡週刊收過錢。記者許正宏／攝影
台灣民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，深陷跟監疑雲的立委黃國昌（中）受訪時反嗆提問的鏡電視記者，表示用狗仔在斂財的最大集團「不就是鏡集團嗎」，寫這種東西毫無事實基礎。記者許正宏／攝影
台灣民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，深陷跟監疑雲的立委黃國昌（中）受訪時反嗆提問的鏡電視記者，表示用狗仔在斂財的最大集團「不就是鏡集團嗎」，寫這種東西毫無事實基礎。記者許正宏／攝影

黃國昌 台灣民眾黨 揭弊

延伸閱讀

週刊爆購買黃國昌關係團體涉偷拍照 張斯綱回應了

遭傳買黃國昌狗仔爆料照 侯漢廷駁斥：民代有多元爆料管道

吹哨者保護協會遭指假揭弊真歛財 黃國昌：提供資料從未收受報酬

「館長」喊斬首賴總統遭法辦 黃國昌：從未見做超越法律尺度的事

相關新聞

傅崐萁批中央未擬洪災撤離計畫 卓榮泰：難怪災民覺得地方政府不存在

立法院會今邀請行政院長卓榮泰率內閣備詢，國民黨立委傅崐萁、翁曉玲、林倩綺聯合質詢，傅關心花蓮堰塞湖溢流問題，質詢過程與卓...

週刊爆購買黃國昌關係團體涉偷拍照 張斯綱回應了

鏡週刊今爆料，指民眾黨主席黃國昌主導的「公益揭弊暨吹哨者保護協會」，疑涉及記者偷拍並販售照片，國民黨北市議員張斯綱相關爆...

館長嗆斬首 賴清德總統：我不貪不取 仇恨言論對國家沒好處

網紅「館長」陳之漢日前在直播中以激烈言辭談論時事，提及「把賴清德狗頭斬下來」。總統賴清德今天早上參加國家太空中心活動，他...

網紅鼓吹對元首施暴 賴總統譴責：不應發表仇恨言論

館長陳之漢近日在直播時，喊話中國大陸斬首我國總統，檢方將分案展開偵辦。對此，賴清德總統7日受訪時回應，此刻最不需要的就是...

遭傳買黃國昌狗仔爆料照 侯漢廷駁斥：民代有多元爆料管道

新黨台北市議員侯漢廷日前爆料前經濟部長郭智輝案，鏡週刊今爆出，該爆料就是民眾黨主席黃國昌成立的媒體集團跟拍、兜售的照片。...

吹哨者保護協會遭指假揭弊真歛財 黃國昌：提供資料從未收受報酬

民眾黨主席黃國昌遭指跟監偷拍，媒體報導有人在外兜售照片斂財，黃國昌今天對此表示，此事完全沒有事實基礎，公益揭弊暨吹哨者保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。