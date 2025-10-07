在野擬提總預算案覆議 卓榮泰請韓國瑜主持協商

立法院藍白黨團不滿政院未依法編列提高軍人待遇、警消退休金預算，擬於7日對「總預算案」提出覆議。對此，行政院長卓榮泰受訪時表示，政院沒有對警消各項福利做任何忽視，也希望立法院跟行政院再來討論這件事，請立法院長韓國瑜主持協商會議。

卓榮泰今赴立法院施政報告並備詢，會前接受媒體聯訪。

卓榮泰表示，政府對國軍的各項待遇逐年提升，今年追加預算編訂了59.5億元。常年來看，一整年也增加了比過去200多億元預算，來增進軍人各項福利。政府對志願役以及很多戰鬥部隊、航管部隊、網路部隊的戰鬥勤務，也紛紛給予加給。

他說，這是政府每年一定會做的事，但也希望對軍公教人員的福利要有一種衡平性，而且要考慮到整個政府的財政能力能夠互相平衡。政府願意積極提升全國國人的收入，包括軍公教人員，乃至於勞工的最低工資。

卓榮泰指出，依照釋字第264號的解釋，當立法院一再用各種方式要求行政院增加大幅支出，而沒有徵詢並指出相關預算來源時，行政院提出釋憲，由大法官會議做出合憲與否的決議。合憲就編；不合憲當然就不編。如果合憲編，也可以追溯。

卓榮泰說，政府沒有對警消各項福利做任何忽視，也希望立法院跟行政院能夠再討論這件事。近兩周大家全力在救災，沒有時間來針對這件事做更多討論，往後還有時間，請韓國瑜能夠出來主持會議，共同協商。

