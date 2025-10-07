副總統：台美持續深化合作 守護自由民主共享價值

快訊

中央社／ 台北7日電

副總統蕭美琴日前接見美國傳統基金會亞洲資深研究員葉望輝等人表示，自由民主是台灣珍視且自豪的價值，也是與美國人民共享的核心信念。期盼兩國持續深化合作，並拓展至經貿、安全等領域，攜手守護自由民主的共享價值。

總統府今天發布新聞稿，副總統蕭美琴日前接見「傳統基金會」亞洲資深研究員葉望輝（Stephen Yates）及媒體人薩克斯頓（Buck Sexton）等一行人；副總統致詞時首先感謝訪賓遠道而來親身體驗台灣社會、人民及台美的堅實友誼。

副總統並提到，台美夥伴關係在台灣民主化發展中至關重要，台灣從過去經歷殖民時期、二戰後的一黨專政時期，至今日轉型為成熟且充滿活力的民主國家，這段歷程值得驕傲。

她說，自由民主是台灣珍視且自豪的價值，也是與美國人民共享的核心信念。期盼雙方持續在此堅實基礎上深化合作，並拓展至經貿、安全等領域，同時維護彼此重視的價值理念。

