聽新聞
0:00 / 0:00
週刊爆購買黃國昌關係團體涉偷拍照 張斯綱回應了
鏡週刊今爆料，指民眾黨主席黃國昌主導的「公益揭弊暨吹哨者保護協會」，疑涉及記者偷拍並販售照片，國民黨北市議員張斯綱相關爆料也是購自該團體。張斯綱今早發文強調，揭弊內容屬實，沒有變造、栽贓情事。
根據鏡週刊指，獲得曾與王鴻薇合作的律師柯晨晧向新黨北市議員侯漢廷對話，內容稱偷拍照片的貨源價格愈來愈貴四萬元，「不給我就給張斯綱。」等文字。
張斯綱今透過社群強調，他揭弊內容屬實，沒有變造、栽贓情事，這部分沒有疑義。此案爆出看起來是內部矛盾，他就不評論。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言