週刊爆購買黃國昌關係團體涉偷拍照 張斯綱回應了

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市議員張斯綱（右二）今早針對此事發表聲明。本報資料照片

鏡週刊今爆料，指民眾黨主席黃國昌主導的「公益揭弊暨吹哨者保護協會」，疑涉及記者偷拍並販售照片，國民黨北市議員張斯綱相關爆料也是購自該團體。張斯綱今早發文強調，揭弊內容屬實，沒有變造、栽贓情事。

根據鏡週刊指，獲得曾與王鴻薇合作的律師柯晨晧向新黨北市議員侯漢廷對話，內容稱偷拍照片的貨源價格愈來愈貴四萬元，「不給我就給張斯綱。」等文字。

張斯綱今透過社群強調，他揭弊內容屬實，沒有變造、栽贓情事，這部分沒有疑義。此案爆出看起來是內部矛盾，他就不評論。

