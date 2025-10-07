快訊

黃子佼涉肇事逃逸？本人發聲明喊冤 親還原車禍過程

花蓮「挖土機超人」感染致敗血症病逝 醫揭最有可能感染這細菌

「挖土機超人」光復救災殞命 兒子：為他義舉感到驕傲

館長嗆斬首 賴清德總統：我不貪不取 仇恨言論對國家沒好處

聯合報／ 記者郭政芬王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
賴清德強調，這個時候，最不需要的就是發表仇恨言論以及訴諸暴力動員。記者郭政芬／攝影
賴清德強調，這個時候，最不需要的就是發表仇恨言論以及訴諸暴力動員。記者郭政芬／攝影

網紅「館長陳之漢日前在直播中以激烈言辭談論時事，提及「把賴清德狗頭斬下來」。總統賴清德今天早上參加國家太空中心活動，他受訪時表示，他從政以來不貪、不取，每天都認真工作，「最不需要的就是發表仇恨言論以及訴諸暴力動員，這對國家沒有好處，也只有團結合作發揮我們的愛心，報效國家、服務人民，這樣才能夠不辜負人民對我們的期待」。

針對陳之漢的言論，陳並喊話中國「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」，引發社會譁然。賴清德總統今天上午接受訪問時說，台灣這個時候需要的是愛心、需要的是團結，而不是發表仇恨言論甚至訴諸暴力，「我從政以來不貪、不取，每天都認真工作，也跟蔡英文總統共同讓國家更安全、經濟更發展，也把人民照顧得更好」。

賴清德總統指出，國家在進步，世界已經看見台灣，世界也肯定台灣，我希望全體國人不分朝野，對台灣都要有信心，不應該是非不分，也不應該推諉塞責，大家都應該要尊重憲法、遵守法律，團結為了國家繼續打拚。

賴清德總統強調，這個時候，最不需要的就是發表仇恨言論以及訴諸暴力動員，這對國家沒有好處，也只有團結合作發揮我們的愛心，報效國家、服務人民，這樣才能夠不辜負人民對我們的期待。

賴清德 愛心 仇恨 陳之漢 館長

延伸閱讀

行政院前院長張俊雄11日告別式 賴清德將頒褒揚令

「館長」喊斬首賴總統遭法辦 黃國昌：從未見做超越法律尺度的事

「館長」嗆斬首賴清德 卓榮泰：莫忘被槍擊時法律怎麼保護你

館長出事了！嗆砍賴清德頭要被法辦　直播口誤「入獄神預言」

相關新聞

週刊爆購買黃國昌關係團體涉偷拍照 張斯綱回應了

鏡週刊今爆料，指民眾黨主席黃國昌主導的「公益揭弊暨吹哨者保護協會」，疑涉及記者偷拍並販售照片，國民黨北市議員張斯綱相關爆...

館長嗆斬首 賴清德總統：我不貪不取 仇恨言論對國家沒好處

網紅「館長」陳之漢日前在直播中以激烈言辭談論時事，提及「把賴清德狗頭斬下來」。總統賴清德今天早上參加國家太空中心活動，他...

網紅鼓吹對元首施暴 賴總統譴責：不應發表仇恨言論

館長陳之漢近日在直播時，喊話中國大陸斬首我國總統，檢方將分案展開偵辦。對此，賴清德總統7日受訪時回應，此刻最不需要的就是...

遭傳買黃國昌狗仔爆料照 侯漢廷駁斥：民代有多元爆料管道

新黨台北市議員侯漢廷日前爆料前經濟部長郭智輝案，鏡週刊今爆出，該爆料就是民眾黨主席黃國昌成立的媒體集團跟拍、兜售的照片。...

吹哨者保護協會遭指假揭弊真歛財 黃國昌：提供資料從未收受報酬

民眾黨主席黃國昌遭指跟監偷拍，媒體報導有人在外兜售照片斂財，黃國昌今天對此表示，此事完全沒有事實基礎，公益揭弊暨吹哨者保...

館長嗆斬首 民進黨籲民眾黨：勿成社會暴力與仇恨代名詞

民進黨發言人戴瑋姍今天表示，網紅陳之漢煽動暴力、威脅國家元首以黃國昌為首的民眾黨，從恫嚇侮辱國家元首，到違法聚眾滋事、衝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。