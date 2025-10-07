館長嗆斬首 賴清德總統：我不貪不取 仇恨言論對國家沒好處
網紅「館長」陳之漢日前在直播中以激烈言辭談論時事，提及「把賴清德狗頭斬下來」。總統賴清德今天早上參加國家太空中心活動，他受訪時表示，他從政以來不貪、不取，每天都認真工作，「最不需要的就是發表仇恨言論以及訴諸暴力動員，這對國家沒有好處，也只有團結合作發揮我們的愛心，報效國家、服務人民，這樣才能夠不辜負人民對我們的期待」。
針對陳之漢的言論，陳並喊話中國「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」，引發社會譁然。賴清德總統今天上午接受訪問時說，台灣這個時候需要的是愛心、需要的是團結，而不是發表仇恨言論甚至訴諸暴力，「我從政以來不貪、不取，每天都認真工作，也跟蔡英文總統共同讓國家更安全、經濟更發展，也把人民照顧得更好」。
賴清德總統指出，國家在進步，世界已經看見台灣，世界也肯定台灣，我希望全體國人不分朝野，對台灣都要有信心，不應該是非不分，也不應該推諉塞責，大家都應該要尊重憲法、遵守法律，團結為了國家繼續打拚。
賴清德總統強調，這個時候，最不需要的就是發表仇恨言論以及訴諸暴力動員，這對國家沒有好處，也只有團結合作發揮我們的愛心，報效國家、服務人民，這樣才能夠不辜負人民對我們的期待。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言