網紅鼓吹對元首施暴 賴總統譴責：不應發表仇恨言論

館長陳之漢近日在直播時，喊話中國大陸斬首我國總統，檢方將分案展開偵辦。對此，賴清德總統7日受訪時回應，此刻最不需要的就是發表仇恨言論、訴諸暴力動員，這對國家沒有好處。行政院長卓榮泰強調，法律必須對陳之漢提出應該有的制裁。

對於陳之漢鼓吹中國大陸對我國總統斬首，賴總統表示，台灣這個時候需要的是愛心、團結，而不是發表仇恨言論甚至訴諸暴力。他從政以來不貪、不取，每天都認真工作，也跟前總統蔡英文共同讓國家更安全、經濟更發展，也把人民照顧得更好。

賴總統指出，國家在進步，世界已經看見台灣，世界也肯定台灣。他希望全體國人不分朝野，對台灣都要有信心，不應該是非不分，也不應該推諉塞責。大家都應該要尊重憲法、遵守法律，團結為了國家繼續打拚。

賴總統重申，此刻最不需要的，就是發表仇恨言論以及訴諸暴力動員，這對國家沒有好處。只有團結合作發揮愛心，報效國家、服務人民，這樣才能夠不辜負人民對政府的期待。

卓榮泰赴立院備詢前受訪表示，言論自由可以讓任何人表達自己的喜好或不喜好，愛哪一個國家、不愛哪一個國家都可以講。但如果容許或歡迎，甚至鼓吹暴力來傷害元首，而政府沒有任何動作的話，那將是一個漫無法紀的國家。

卓榮泰說，他也請求館長陳之漢仍然能夠記得，當年陳被槍擊的時候，法律是怎麼在保護陳之漢的？今天陳之漢用這樣方式，陳之漢也會知道，法律必須對陳提出應該有的制裁，這是政府的態度。

