快訊

黃子佼涉肇事逃逸？本人發聲明喊冤 親還原車禍過程

花蓮「挖土機超人」感染致敗血症病逝 醫揭最有可能感染這細菌

「挖土機超人」光復救災殞命 兒子：為他義舉感到驕傲

網紅鼓吹對元首施暴 賴總統譴責：不應發表仇恨言論

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
網紅館長陳之漢近日在直播時，喊話中國大陸斬首我國總統，檢方將分案展開偵辦。圖／聯合報系資料照
網紅館長陳之漢近日在直播時，喊話中國大陸斬首我國總統，檢方將分案展開偵辦。圖／聯合報系資料照

館長陳之漢近日在直播時，喊話中國大陸斬首我國總統，檢方將分案展開偵辦。對此，賴清德總統7日受訪時回應，此刻最不需要的就是發表仇恨言論、訴諸暴力動員，這對國家沒有好處。行政院長卓榮泰強調，法律必須對陳之漢提出應該有的制裁。

對於陳之漢鼓吹中國大陸對我國總統斬首，賴總統表示，台灣這個時候需要的是愛心、團結，而不是發表仇恨言論甚至訴諸暴力。他從政以來不貪、不取，每天都認真工作，也跟前總統蔡英文共同讓國家更安全、經濟更發展，也把人民照顧得更好。

賴總統指出，國家在進步，世界已經看見台灣，世界也肯定台灣。他希望全體國人不分朝野，對台灣都要有信心，不應該是非不分，也不應該推諉塞責。大家都應該要尊重憲法、遵守法律，團結為了國家繼續打拚。

賴總統重申，此刻最不需要的，就是發表仇恨言論以及訴諸暴力動員，這對國家沒有好處。只有團結合作發揮愛心，報效國家、服務人民，這樣才能夠不辜負人民對政府的期待。

卓榮泰赴立院備詢前受訪表示，言論自由可以讓任何人表達自己的喜好或不喜好，愛哪一個國家、不愛哪一個國家都可以講。但如果容許或歡迎，甚至鼓吹暴力來傷害元首，而政府沒有任何動作的話，那將是一個漫無法紀的國家。

卓榮泰說，他也請求館長陳之漢仍然能夠記得，當年陳被槍擊的時候，法律是怎麼在保護陳之漢的？今天陳之漢用這樣方式，陳之漢也會知道，法律必須對陳提出應該有的制裁，這是政府的態度。

卓榮泰

延伸閱讀

卓榮泰：修改風災特別條例 能最快追加花蓮重建預算

館長嗆斬首 民進黨籲民眾黨：勿成社會暴力與仇恨代名詞

影／挖土機老闆救災感染不治 卓榮泰：給英雄最高慰問

「館長」嗆斬首賴清德 卓榮泰：莫忘被槍擊時法律怎麼保護你

相關新聞

光復國中棒球場遭沖毀修復要一年 選手移地訓練校方盼補助交通車

光復洪災發生至今過半個月，今天終於正常上班上課，但校園受損仍相當嚴重，其中光復國中棒球場受損嚴重，修復期一年以上，學生未...

週刊爆購買黃國昌關係團體涉偷拍照 張斯綱回應了

鏡週刊今爆料，指民眾黨主席黃國昌主導的「公益揭弊暨吹哨者保護協會」，疑涉及記者偷拍並販售照片，國民黨北市議員張斯綱相關爆...

館長嗆斬首 賴清德總統：我不貪不取 仇恨言論對國家沒好處

網紅「館長」陳之漢日前在直播中以激烈言辭談論時事，提及「把賴清德狗頭斬下來」。總統賴清德今天早上參加國家太空中心活動，他...

網紅鼓吹對元首施暴 賴總統譴責：不應發表仇恨言論

館長陳之漢近日在直播時，喊話中國大陸斬首我國總統，檢方將分案展開偵辦。對此，賴清德總統7日受訪時回應，此刻最不需要的就是...

遭傳買黃國昌狗仔爆料照 侯漢廷駁斥：民代有多元爆料管道

新黨台北市議員侯漢廷日前爆料前經濟部長郭智輝案，鏡週刊今爆出，該爆料就是民眾黨主席黃國昌成立的媒體集團跟拍、兜售的照片。...

吹哨者保護協會遭指假揭弊真歛財 黃國昌：提供資料從未收受報酬

民眾黨主席黃國昌遭指跟監偷拍，媒體報導有人在外兜售照片斂財，黃國昌今天對此表示，此事完全沒有事實基礎，公益揭弊暨吹哨者保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。