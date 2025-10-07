遭傳買黃國昌狗仔爆料照 侯漢廷駁斥：民代有多元爆料管道

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
侯漢廷今早出面受訪。記者邱書昱／攝影
侯漢廷今早出面受訪。記者邱書昱／攝影

新黨台北市議員侯漢廷日前爆料前經濟部長郭智輝案，鏡週刊今爆出，該爆料就是民眾黨主席黃國昌成立的媒體集團跟拍、兜售的照片。侯漢廷今早出面受訪駁斥，強調民代本來就有多元爆料管道；現在就是政治追殺。

侯漢廷表示，他跟謝姓記者完全不認識，從來沒有任何聯繫方式，根本不知道這個人，跟黃國昌主席更是從來沒有私下聯繫方式，過去所有爆料都跟黃沒有一丁點、半毛錢的關係。他也說，民代接收多元的爆料管道來源非常正常，當中為了查核要委託專業鑑定，甚至是律師諮詢，本來就要有正當費用，一切都是合情合理。

侯漢廷說，目前為止都是利用他來藍白政治攻擊，為了要打擊黃國昌、亂打一通，簡直莫名其妙，政治人物不法事情，本來就要公開檢驗，揭弊民進黨執政胡作非為是合情合理。

針對周刊爆料，公開侯漢廷與曾和王鴻薇合作的律師柯晨晧對話。侯漢廷說，當時前經濟部長郭智輝的爆料是錯誤，沒有查證清楚，也向社會大眾、郭部長致歉，本來接受到多元的爆料管道，都要盡到查證義務，「像我錯了就要認了。」

侯漢廷也說，公眾人物在公的領域，在公開言行場合本來就要受到嚴格檢驗標準，當前司法對於記者拍攝爆料，也有清楚界線，也就是涉及到私領域，或者當事人認為私領域保護，就不是侵占範圍。舉例過去有藝人在家裡面開Party，那記者拍攝，最後就是違法行徑，因為法官覺得藝人自己在家活動，不是公眾領域。

媒體追問，周刊說資料來源，是王鴻薇助理？多元資料來源是否包含購買等。侯漢廷說，無可奉告，可以詢問其他當事人。現在就是為了打擊黃國昌到處攀咬，不僅扯到他，然後扯到非常多的國民黨民代，也扯到了其他的助理，這些都是政治上的追殺手段，相信大家看得非常清楚。

