駐休士頓辦事處國慶酒會 政要及各界出席同慶
駐休士頓台北經濟文化辦事處今天舉辦國慶酒會，計有300餘名賓客出席。美南地區政、僑、商、學各界人士同慶，展現對台支持。
辦事處晚間發布新聞稿指出，處長蕭伊芳致詞時，細數台灣在無人機及半導體領域居全球領先地位的亮點數據。
她強調，美國已成為台灣最大對外投資目的地之一，台灣與德州間的雙邊貿易去年已突破250億美元（約新台幣7596億元），各式交流更熱絡，外交部長林佳龍率團訪問德州推動AI合作，成為首位率經貿團訪美的外交部長。
蕭伊芳說，台灣持續堅持國防自主，並已承諾增加國防支出，以維持台海和平，農訪團也於9月造訪德州與阿肯色州，並承諾大量採購美國大豆、玉米、小麥及牛肉，金額將超過100億美元。
酒會現場嘉賓雲集，聯邦眾議員賈西亞（Sylvia Garcia）及德州農業廳長米勒（Sid Miller）等政要出席致詞，表達對台灣的祝賀。台灣知名作家，榮獲2024美國國家圖書獎翻譯文學獎項的楊双子也親臨同慶。
