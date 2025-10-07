吹哨者保護協會遭指假揭弊真歛財 黃國昌：提供資料從未收受報酬
民眾黨主席黃國昌遭指跟監偷拍，媒體報導有人在外兜售照片斂財，黃國昌今天對此表示，此事完全沒有事實基礎，公益揭弊暨吹哨者保護協會提供媒體資料，從來沒有收受過任何一塊錢，同時也反嗆用狗仔斂財的最大集團，正是鏡週刊董事長裴偉所領導的鏡集團。
鏡週刊報導，黃國昌跟監政敵風波越演越烈，其中以「公益揭弊暨吹哨者保護協會」為名的狗仔集團，除了揭弊不力還被踢爆一點都不公益，儘管黃國昌聲稱相關資料都是無償提供，然而該集團透過中央社前記者謝幸恩、國民黨立委王鴻薇的張姓助理在外兜售跟監照片。
針對媒體詢問「周刊爆料假揭弊真斂財」，黃國昌上午在立法院受訪時回應，這個問題本身非常可笑，完全沒有事實基礎就在潑糞，公益揭弊暨吹哨者保護協會提供媒體資料，從來就沒有收受任何一塊錢，「鏡週刊應該很清楚，從我這邊拿了不少資料，我什麼時候跟他們收錢？」
黃國昌也反嗆，「用狗仔斂財的最大集團，不就是裴偉領導的鏡集團嗎？自己寫這種東西，毫無事實基礎，會不會太可笑？」
此外，鏡週刊也聲稱取得該爆料案對話截圖，台北市議員侯漢廷自爆兜售價碼為4萬元，黃國昌聽聞後則表示，「每一個人在做事情，彼此之間的脈絡是什麼，對我個人跟協會來講，從來不幹這種事情」，過去提供媒體資料，自己從未收取報酬，「鏡週刊完全沒有事實證據基礎就開始潑糞，對於這樣的行徑，我只有覺得非常不齒。」
