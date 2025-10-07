快訊

館長嗆斬首 民進黨籲民眾黨：勿成社會暴力與仇恨代名詞

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨今天表示，民眾黨煽動暴力仇恨言論，呼籲勿成為暴力仇恨代名詞。圖／聯合報系資料照片
民進黨今天表示，民眾黨煽動暴力仇恨言論，呼籲勿成為暴力仇恨代名詞。圖／聯合報系資料照片

民進黨發言人戴瑋姍今天表示，網紅陳之漢煽動暴力、威脅國家元首以黃國昌為首的民眾黨，從恫嚇侮辱國家元首，到違法聚眾滋事、衝撞官邸，乃至攻擊執法人員，如今與黃國昌、民眾黨密切往來的人士又涉及威脅賴清德總統的生命安全，呼籲民眾黨切勿成為社會暴力與仇恨的代名詞。

陳之漢本月5日在直播中談及兩岸議題時，一度激動表示「把賴清德狗頭斬下來」，並向中國大陸喊話「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊！九三閱兵我也看了，我打從心裡佩服、認定中國世界第一。」

戴瑋姍表示，黃國昌與民眾黨應嚴正約束黨內成員與友好人士，停止一再戕害台灣的民主法治，更不該以暴力或恐嚇威脅國家元首，這樣的行為絕非社會大眾所能接受。

戴瑋姍指出，先前民眾黨集會上，立委林國成曾以粗鄙語言辱罵總統，前黨工更夥同支持者潛入民進黨中央丟擲雞蛋，一連串脫序與暴力行為層出不窮。至今，民眾黨不僅未曾道歉，國民黨也對此保持沉默，對於這樣的失格行徑與默許態度，民進黨深感遺憾，也再次呼籲各政黨共同守護民主價值，勿讓暴力取代理性，勿讓仇恨吞噬台灣。

