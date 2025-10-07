民眾黨團對總預算案提復議 籲總統國慶文告回歸務實

民眾黨團總召黃國昌今天說，將對115年度中央政府總預算案付委提出復議，要求退回行政院重編。另外，他也呼籲，今年國慶總統文告能回到務實、理性，回應民眾期待，回歸屬於全民的總統。

行政院8月通過民國115年度中央政府總預算案，暫緩編列志願役加薪以及提高警察人員所得替代率預算，並強調暫緩編列主要是考量不同公務員的公平性、衡平性，且有違憲疑慮，因此會聲請釋憲，若釋憲結果未違憲，將追溯補齊。

台灣民眾黨立法院黨團舉行記者會。黃國昌說，民眾黨團已做成決議，上午會對中央政府總預算案付委審查，依法提出復議。上次院會讓總預算案付委，是希望保留一定空間、善意，但至今行政院態度依然傲慢，執意違法濫權。

黃國昌表示，軍人待遇條例、警察人員人事條例都是立法院三讀、總統公告的法律，行政院沒有把警消權益放在心裡，自己當太上皇，無視三讀生效的法律，執意不編預算，民眾黨團不能接受，會對總預算案付委提出復議。

黃國昌說，行政院稱立法院針對預算不可為增加的決議，不知道行政院自己是笨蛋還是把人民當笨蛋，連預算案跟法律案都分不清楚，持續在媒體散播錯誤訊息，自己扮演大法官，「全中華民國只有賴清德跟卓榮泰可以不遵守法律」。

民眾黨團副總召張啓楷表示，卓榮泰把自己當成土皇帝，苛扣軍人加薪、警消人員退休金，民眾黨團將提出復議，不只要退回總預算，要求依法重編，還要依刑法告發卓榮泰嚴重瀆職。

另外，黃國昌說，去年總統賴清德的國慶文告主軸是「團結台灣、共圓夢想」，期許團結2300萬台灣人民，但這一年來民進黨政府不僅發動大惡罷，把不認同民進黨的人都打為「雜質」，這是哪門子團結台灣。民進黨政府創造仇恨、撕裂社會，造成莫大傷害。

黃國昌表示，民進黨大罷免已夢碎，呼籲也期待今年總統文告能回到務實、理性，回應人民對各項重大政策、民生問題的期待，回歸屬於全民的總統。

媒體詢問，民眾黨團是否參與今年國慶大典。黃國昌說，秉持前民眾黨主席柯文哲樹立的價值，永遠把國家利益放在政黨利益之上。因此即使強烈批判賴總統與民進黨政府，也無法接受他們倒行逆施，但國慶是國家生日，不是民進黨生日，更不是賴總統的節日，民眾黨團會出席今年國慶。

