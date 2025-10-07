行政院前院長張俊雄11日告別式 賴清德將頒褒揚令
總統府資政、行政院前院長張俊雄9月27日在高雄住家安詳離世，10月11日將在高雄市立殯儀館舉辦追思儀式。民進黨高市黨部表示，賴清德總統將親臨追思會場、頒發褒揚令，並由歷任行政院長游錫堃、謝長廷、蘇貞昌及高雄市長陳其邁擔任覆旗官，覆蓋黨旗送別。
張俊雄追思典禮將於11日上午9時於高雄市立殯儀館景行廳開放進場並實施安檢，告別典禮10時開始，由賴清德總統親頒褒揚令，讚揚其「畢生奉獻民主改革，堅持理念、不畏艱難，為台灣的民主自由奠定重要基石」。
民進黨高市黨部指出，張俊雄歷任兩任行政院長、行政院副院長、民主進步黨秘書長、總統府秘書長、海峽交流基金會董事長及立法委員等重要職務，橫跨立法、行政與黨務領域，貢獻卓著。
黨部主委黃文益表示，張俊雄院長長期關注人權與社會正義，是台灣民主運動的重要推手之一。自黨外時期起，便勇於挑戰威權體制，完成政黨第一次輪替，協助陳水扁總統施政，對台灣的自由民主發展具有深遠影響。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言