行政院前院長張俊雄11日告別式 賴清德將頒褒揚令

總統府資政、行政院前院長張俊雄9月27日在高雄住家安詳離世，10月11日將在高雄市立殯儀館舉辦追思儀式。民進黨高市黨部表示，賴清德總統將親臨追思會場、頒發褒揚令，並由歷任行政院長游錫堃、謝長廷、蘇貞昌及高雄市長陳其邁擔任覆旗官，覆蓋黨旗送別。

張俊雄追思典禮將於11日上午9時於高雄市立殯儀館景行廳開放進場並實施安檢，告別典禮10時開始，由賴清德總統親頒褒揚令，讚揚其「畢生奉獻民主改革，堅持理念、不畏艱難，為台灣的民主自由奠定重要基石」。

民進黨高市黨部指出，張俊雄歷任兩任行政院長、行政院副院長、民主進步黨秘書長、總統府秘書長、海峽交流基金會董事長及立法委員等重要職務，橫跨立法、行政與黨務領域，貢獻卓著。

黨部主委黃文益表示，張俊雄院長長期關注人權與社會正義，是台灣民主運動的重要推手之一。自黨外時期起，便勇於挑戰威權體制，完成政黨第一次輪替，協助陳水扁總統施政，對台灣的自由民主發展具有深遠影響。 張俊雄辭世，賴清德總統親頒褒揚令，讚揚其「畢生奉獻民主改革，堅持理念、不畏艱難，為台灣的民主自由奠定重要基石」。圖／高市黨部提供

