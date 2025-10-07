強硬回應館長「斬首說」 卓揆提當年中彈也是靠法律保護

針對網紅館長陳之漢的展斬首言論，行政院長卓榮泰7日表示，請求館長仍然能夠記得，當年他被槍擊的時候，法律是如何保護，如今他用這樣方式，他也會知道法律必須對他提出應該有的制裁，這是政府的態度。

卓榮泰表示，他覺得言論自由可以讓任何人表達自己的喜好或不喜好，你愛哪一個國家？不愛哪一個國家，你都可以講。但是如果容許或是歡迎，甚至鼓吹暴力來傷害元首，而政府沒有任何動作的話，那將是一個漫無法紀的國家。我也請求館長仍然能夠記得，當年他被槍擊的時候，法律是怎麼在保護他的？法律是怎麼在保護他的？今天他用這樣方式，他也會知道法律必須對他提出應該有的制裁，這是政府的態度。

此外，對的國民黨國民黨桃園市議員凌濤爆料，馬太鞍溪橋斷後，有災防中心官員呵呵笑並直指內政部長劉世芳，對此，卓榮泰表示，不入應變中心，不知應變中心的真面目。一個永遠不知道應變中心裡面在做什麼事情的人，只用這種方式在詆毀妨礙整個救災人員的工作跟士氣，覺得非常的不可取。

卓榮泰強調，劉世芳從7月到現在多長的時間進駐在災害應變中心，這一次堰塞湖的事件，她多次在工作會議當中要求地方政府做出應該有的一些防治的作為，9月21號更強力的要求，一定要提前要做疏散，要確實做到，地方政府也回應有做到相當程度的作為，而且說疏散完畢。

卓榮泰說，這個過程都是整個應變中心所有的人在指揮官的指揮底下去做的事情，所以外界如果要批評，也請體諒一下工作人員已經盡責、已經用心，也已經那麼樣的長時間（投入），那麼用其中1個聲音1、2個字、1段話、1個畫面，這樣的批評，每一個政府人員都無法接受，謝謝。

商品推薦