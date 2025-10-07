總統：史上社會投資最大減稅最多 盼敢婚、敢育、能養

總統賴清德接受美國媒體專訪時表示，台灣現在是歷史上對社會投資最大的時刻，也是減稅最多的時刻，這些作為就是要讓年輕人敢婚、敢育、能養。

總統府今天發布新聞稿指出，賴總統日前接受美國廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」主持人薩克斯頓（Buck Sexton）專訪，談及兩岸關係、區域情勢、國防、台美經貿夥伴關係及台灣社會福利政策等議題。

主持人問，美國最近開始關注家庭組成議題，也聽到有些國家試圖透過政策來解決相關問題，例如鼓勵婚姻和促進生育率等，使社會持續壯大，也更有韌性，台灣有哪些促進生育率的措施，這些政策目前實施成效如何。

總統表示，台灣這些政策也參考了美國及國際上一些國家進步的做法，包括0到6歲國家跟家庭一起養、公私立高中職免學費，對於老年人也有長期照顧系統。如果年輕人要結婚，結婚有生小孩的家庭可以優先得到住到社會住宅的機會；如果要買房子，可以得到政府利息補貼；只想要租房子，也可以得到政府的租金補貼；不孕夫婦政府也可以補助他們去接受人工生殖。

總統強調，政府也在減稅，這是台灣歷史上對社會投資最大的時刻，也是減稅最多的時刻。這些作為就是要讓年輕人敢婚、敢育、能養。他也注意到美國總統川普目前要減稅，台灣希望家庭的負擔能夠減少，讓更多人能夠組成家庭，讓社會能夠安定、繁榮發展，國家才能夠生生不息。

商品推薦