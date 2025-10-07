週刊爆兜售狗仔照片黃國昌、王鴻薇駁指控

快訊

中央社／ 台北7日電

週刊報導，民眾黨立委黃國昌成立狗仔集團跟監政敵，並兜售跟監照片收費2至4萬元不等。黃國昌說，台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會辦的任何案子，給媒體的資料，從沒收受任何一塊錢；遭控助理涉入的國民黨立委王鴻薇也否認說，沒參加吹哨者協會運作，或與黃國昌有實體聯繫。

鏡週刊今天報導，黃國昌成立以「公益揭弊暨吹哨者保護協會」為名的狗仔集團，雖聲稱相關資料都無償提供，但卻透過前中央社記者謝幸恩與國民黨立委王鴻薇的張姓助理在外兜售跟監照片，每案收費新台幣2至4萬元不等，「假揭弊，真斂財」。

台灣民眾黨立法院黨團上午舉行記者會。黃國昌受訪時說，這問題本身非常可笑，完全沒事實基礎就在潑糞，台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會辦的任何案子，給媒體的資料，「從來沒有收受任何一塊錢」，鏡週刊也從他這邊拿不少資料，何時跟鏡週刊收過錢。更可笑的是，用狗仔在斂財的最大集團「不就是鏡集團嗎」，寫這種東西毫無事實基礎。

王鴻薇發出聲明表示，週刊為了打擊黃國昌，連小助理都開刀，她自始不認識也未曾以任何方式聯繫過謝幸恩；經過她跟助理詢問了解，助理也向她再三確認，本身沒有參加任何吹哨者協會運作，或與黃國昌委員有任何直接跟間接的實體聯繫。事實上，政治人物公用信箱、以及助理聯絡方式本來就公開，消息來源不論是當事人、甚至是記者，都可以很輕易提供資料。

媒體出身的王鴻薇強調，她的辦公室助理，協助同黨及友黨政治人物，均未違法。她表示，對於鏡週刊用這種無限上綱，牽扯其他政治人物，配合司法追殺、騷擾，如今波及基層助理，只為了做政治惡鬥與政治偵防，就是為了解決提出問題的人，掩飾弊端，她給予最嚴厲的譴責，相信民眾也都看在眼裡，更不會認同。

另外，網紅「館長」陳之漢在網路直播時，突喊話中國斬首總統，檢警將分案偵辦。黃國昌表示，如果常看館長的直播，就會知道館長依心情表達想法，講話風格本來就比較沒什麼尺度。

黃國昌說，依他對館長的認識，館長主要在反映對民進黨政府倒行逆施的不滿，「你說這個人有時候直播時嘴巴很壞，但什麼時候看過他做什麼違法亂紀的壞事，從來沒有過」；尤其館長是暴力受害人，他從沒看過館長做出超越法律尺度、甚至用暴力對待他人的事。

黃國昌 館長 吹哨

