在野擬提總預算案復議 卓榮泰盼行政立法共同協商

在野擬對115年中央政府總預算案提出復議，行政院長卓榮泰今天說，政府願積極提升全國民眾收入，也沒有忽視警消福利，希望能與立法院就此事做更多討論，也請立法院長韓國瑜主持會議，共同協商。

行政院8月通過115年度中央政府總預算案，暫緩編列志願役加薪以及提高警察人員所得替代率預算，強調主要是考量不同公務員的公平性、衡平性，且有違憲疑慮，因此會聲請釋憲，若釋憲結果未違憲，將追溯補齊。國民黨團與民眾黨團對此不滿，擬對總預算案提復議。

立法院會上午進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，作相關說明。

卓榮泰指出，政府逐年提升國軍各項待遇，例如今年追加預算編定新台幣59.5億元，一整年比過去增加200多億元預算，增進軍人各項福利，同時也對志願役、戰鬥部隊等戰鬥勤務給予加給，這是政府每年一定在做、一定會做的事。

卓榮泰說，對於軍公教人員的福利，希望考量衡平性以及財政能力，在互相能平衡的狀況下，政府願意積極針對包括軍公教人員在內，提升全國民眾收入。

卓榮泰指出，立法院用各種方式要求行政院大幅增加支出，卻沒有徵詢或指出相關預算來源，在歷次行政院跟立法院的關係，已看到這樣的狀況。行政院願意提出釋憲，待大法官做出合憲與否的結論，當合憲就編預算且可回溯，不合憲當然不編。

卓榮泰說，這兩週大家都在全力救災，沒時間討論此事，往後希望立法院跟行政院能就此事有更多討論，也請韓國瑜主持相關會議，共同協商。

