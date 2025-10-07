「館長」喊斬首賴總統遭法辦 黃國昌：從未見做超越法律尺度的事

網紅「館長」陳之漢先前喊出斬首賴清德總統，警政署刑事局偵查隊蒐集事證報請檢方偵辦，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，館長在直播講話本來就沒有什麼尺度，主要是想表達對民進黨政府的不滿，「我從來沒有看到他做出超越法律尺度的事情。」

陳之漢上周在網路直播喊出斬首賴總統，警政署刑事局昨天發布新聞稿表示，公開提及斬首總統等煽動暴力的言論，其行為已經涉及違反刑法第153條煽惑他人犯罪、第305條恐嚇危害安全罪，偵查第七大隊蒐集相關事證後，將報請新北地檢署指揮偵辦。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，館長的直播具有一定風格，講話本來就比較沒有尺度，過去都是依照心情表達想法，「以我對館長的認識，主要是在反應對民進黨政府倒行逆施的不滿」，這個人有時候嘴巴很壞，但是從來沒有做出違法亂紀的壞事，也從未做出超越法律尺度、甚至用暴力對待他人等事。

此外，黃國昌也在會中提及，賴總統去年發表國慶文告，主軸定調為「團結台灣、共圓夢想」，期許自身的使命是團結台灣人民，然而在過去一年多的時間，民進黨政府不僅發動大惡罷，甚至把不認同民進黨的人全部打為雜質，這是哪門子的團結台灣2300萬人民。

黃國昌說，民進黨政府不斷倒行逆施，創造仇恨衝突並撕裂社會，已經對台灣造成莫大傷害，其實早在兩波大罷免結束後，民眾黨就非常懇切提出呼籲，希望政府進行撫平社會傷痕的工作，「過去這段時間以來，完全看不到賴總統、卓榮泰跟民進黨政府有任何這方面的作為。」

黃國昌說，民進黨發動大罷免已經夢碎，期待賴總統的國慶文告回到務實理性，回應人民在各項重大政策的期待，同時也回歸屬於全民的總統。

媒體詢問，民眾黨立委是否將出席國慶大會，黃國昌則表示，民眾黨秉持前主席柯文哲樹立的價值，永遠把國家利益放在政黨利益之上，即使現在對賴總統有諸多強烈批判，也無法接受民進黨政府倒行逆施，「但是這是國家的生日，不是民進黨的生日，更不是賴清德一個人的節日」，因此民眾黨團仍然將出席今年的國慶大會。

