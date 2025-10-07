快訊

台鐵五權站推站員落軌涉案人是街友 殺人未遂送辦畫面曝光

黃子佼涉肇事逃逸？本人發聲明喊冤 親還原車禍過程

花蓮「挖土機超人」感染致敗血症病逝 醫揭最有可能感染這細菌

「館長」喊斬首賴總統遭法辦 黃國昌：從未見做超越法律尺度的事

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
「館長」陳之漢直播時揚言「把賴清德的狗頭斬下來」，新北檢今將分案調查。圖／翻攝自YouTube「館長惡名昭彰」
「館長」陳之漢直播時揚言「把賴清德的狗頭斬下來」，新北檢今將分案調查。圖／翻攝自YouTube「館長惡名昭彰」

網紅「館長」陳之漢先前喊出斬首賴清德總統，警政署刑事局偵查隊蒐集事證報請檢方偵辦，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，館長在直播講話本來就沒有什麼尺度，主要是想表達對民進黨政府的不滿，「我從來沒有看到他做出超越法律尺度的事情。」

陳之漢上周在網路直播喊出斬首賴總統，警政署刑事局昨天發布新聞稿表示，公開提及斬首總統等煽動暴力的言論，其行為已經涉及違反刑法第153條煽惑他人犯罪、第305條恐嚇危害安全罪，偵查第七大隊蒐集相關事證後，將報請新北地檢署指揮偵辦。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，館長的直播具有一定風格，講話本來就比較沒有尺度，過去都是依照心情表達想法，「以我對館長的認識，主要是在反應對民進黨政府倒行逆施的不滿」，這個人有時候嘴巴很壞，但是從來沒有做出違法亂紀的壞事，也從未做出超越法律尺度、甚至用暴力對待他人等事。

此外，黃國昌也在會中提及，賴總統去年發表國慶文告，主軸定調為「團結台灣、共圓夢想」，期許自身的使命是團結台灣人民，然而在過去一年多的時間，民進黨政府不僅發動大惡罷，甚至把不認同民進黨的人全部打為雜質，這是哪門子的團結台灣2300萬人民。

黃國昌說，民進黨政府不斷倒行逆施，創造仇恨衝突並撕裂社會，已經對台灣造成莫大傷害，其實早在兩波大罷免結束後，民眾黨就非常懇切提出呼籲，希望政府進行撫平社會傷痕的工作，「過去這段時間以來，完全看不到賴總統、卓榮泰跟民進黨政府有任何這方面的作為。」

黃國昌說，民進黨發動大罷免已經夢碎，期待賴總統的國慶文告回到務實理性，回應人民在各項重大政策的期待，同時也回歸屬於全民的總統。

媒體詢問，民眾黨立委是否將出席國慶大會，黃國昌則表示，民眾黨秉持前主席柯文哲樹立的價值，永遠把國家利益放在政黨利益之上，即使現在對賴總統有諸多強烈批判，也無法接受民進黨政府倒行逆施，「但是這是國家的生日，不是民進黨的生日，更不是賴清德一個人的節日」，因此民眾黨團仍然將出席今年的國慶大會。

民進黨 民眾黨 黃國昌 陳之漢

延伸閱讀

遭爆助理與狗仔兜售跟拍照 王鴻薇稱無合作黃國昌 律師挾怨報復

才罵完黃國昌「垃圾」 男主播再脫稿：此生不當中國人

蔡適應自稱「狗仔隊受害者」 黃國昌嗆裝無辜忝不知恥

蔡適應自稱黃國昌狗仔隊第一波受害者 黃：蔡配合打烏賊戰 恬不知恥

相關新聞

影／台中急診醫赴花蓮救災 家屬焦急身影更堅定他投入救援信念

花蓮光復鄉堰塞湖洪災，台中光田醫院急診部高正國醫師自願加入台中特搜隊，深入災區擔任隨隊醫師，為救災人員與受困居民提供即時...

全真瑜珈倒閉有徵兆 許淑華：北市5月接獲欠薪檢舉只罰2萬

「全真瑜珈健身」無預警歇業，目前除會員組自救會，員工5月曾向北市勞動局申訴遲發薪資未果，合作廠商也指控拖欠貨款金額超過2...

週刊爆購買黃國昌關係團體涉偷拍照 張斯綱回應了

鏡週刊今爆料，指民眾黨主席黃國昌主導的「公益揭弊暨吹哨者保護協會」，疑涉及記者偷拍並販售照片，國民黨北市議員張斯綱相關爆...

館長嗆斬首 賴清德總統：我不貪不取 仇恨言論對國家沒好處

網紅「館長」陳之漢日前在直播中以激烈言辭談論時事，提及「把賴清德狗頭斬下來」。總統賴清德今天早上參加國家太空中心活動，他...

網紅鼓吹對元首施暴 賴總統譴責：不應發表仇恨言論

館長陳之漢近日在直播時，喊話中國大陸斬首我國總統，檢方將分案展開偵辦。對此，賴清德總統7日受訪時回應，此刻最不需要的就是...

遭傳買黃國昌狗仔爆料照 侯漢廷駁斥：民代有多元爆料管道

新黨台北市議員侯漢廷日前爆料前經濟部長郭智輝案，鏡週刊今爆出，該爆料就是民眾黨主席黃國昌成立的媒體集團跟拍、兜售的照片。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。