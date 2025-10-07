總統：若能見川普 會建議留意習近平軍演與擴軍

總統賴清德近日接受美國廣播節目專訪時表示，若有機會與美國總統川普會面，他將建議川普關注中國國家主席習近平在台海地區進行日益擴大的軍演，並在東海、南海擴軍。

總統府今天發布新聞稿指出，賴總統日前接受美國廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」主持人Buck Sexton專訪，針對兩岸關係、區域情勢、國防、台美經貿夥伴關係及台灣社會福利政策等議題，回應媒體提問。專訪內容已於今天凌晨播出。

主持人問賴總統，如果現在有機會與川普（Donald Trump）直接對話討論台海情勢，尤其在國防與國安方面，希望讓川普知道什麼？

賴總統說，如果有機會見到川普、講述台海情況的話，他會建議川普特別留意習近平目前不僅在台海進行越來越大規模的軍事演習，在東海、南海也正擴軍。中國的軍事演習已經到印太整個區域，航空母艦跨過第一島鏈、第二島鏈，北海艦隊在演習時繞行日本一周，甚至到澳洲的經濟海域發射實彈射擊。

賴總統說，印太區域持續變化，情勢不斷變緊張，面對的不是只有中國併吞台灣而已，而是當台灣如果被併吞之後，中國將會更有力量在國際上跟美國競爭，「改變以規則為基礎的國際秩序，最後也會衝擊到美國的本土利益，所以希望川普總統能夠持續維護印太的和平穩定。」

賴總統強調，台灣有決心保護自己國家的安全，也會善盡責任，跟民主陣營共同合作，維護區域的和平穩定。

主持人也問賴總統，如何向美國政策圈或公民展現台灣捍衛自身主權的決心。

賴總統表示，他會跟他們說，台灣有絕對的決心守護自己國家安全，因為台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，當台灣在保護自己國家時，等於是承諾維護區域的和平穩定。

他說，台灣國防預算持續增加，在前總統蔡英文任內的國防預算從占GDP 1.9%提高至2.5%；明年則可以達到3.32%，2030年之前就可以達到5%，比北約標準早5年。

另外，他說，在總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，集結台灣各行各業、公私力量進行全社會防衛的訓練；他也主持了國安高層會議，將中共政權定位為台灣的境外敵對勢力，針對中國對台灣的五大國安威脅，提出17項因應策略，總共100多條的國安法制，在此會期會送到立法院審議，讓台灣能更有法治力量、更有國防力量、更有人民參與的力量來守護國家，維護區域的和平穩定。

賴總統說，他相信自助人助，台灣或其他國家必須善盡自己的責任，只有自助才能得到人助，大家共同團結在一起的時候，才能發揮嚇阻力量，才有辦法維護世界的和平穩定。

