快訊

花蓮「挖土機超人」感染致敗血症病逝 醫揭最有可能感染這細菌

「挖土機超人」光復救災殞命 兒子：為他義舉感到驕傲

開工必收！ 星巴克「連3天」優惠 買一送一、第二杯半價

總統：半導體生態系美居龍頭 願助美成AI世界中心

中央社／ 台北7日電

總統賴清德說，半導體生態系裡面美國獲得80%的利益，美國還是居於龍頭地位。台灣很樂意跟美國一起努力，共同協助美國再工業化並成為人工智慧的世界中心，讓美國持續領導世界，也讓美國能再度偉大。

總統府今天發布新聞稿指出，賴總統日前接受美國廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」主持人薩克斯頓（Buck Sexton）專訪，針對兩岸關係、區域情勢、國防、台美經貿夥伴關係及我國社會福利政策等議題，回應媒體提問。

主持人問賴總統，全球正密切關注人工智慧及其發展，尤其是美國，台積電在亞利桑那州建設的卓越廠房也引起大家濃厚興趣，預期未來將如何發展及共同促進繁榮。

賴總統提到，台灣科技產業的確有不錯表現，這是台灣數十年來產官學研共同合作，及台灣人民支持下的結果。但他必須謙卑的說，台積電或台灣半導體產業只是生態系的一部分，並不是全部，整個半導體生態系包括，美國是創新、研發、設計，同時也是最大的市場；日本有材料和設備，韓國有快速記憶體，台灣是晶圓的邏輯製造，荷蘭擁有重要的半導體製造設備。

賴總統說，整個半導體生態系裡面，美國獲得80%的利益，所以美國還是居於龍頭地位。面對未來人工智慧時代來臨，半導體生態系每個國家都非常重要，美國還是要繼續領先全世界，台灣很樂意跟美國一起努力，共同協助美國再工業化並成為人工智慧的世界中心，讓美國持續領導世界，也讓美國能再度偉大。

賴總統強調，台灣也把半導體產業看成是對世界未來繁榮的重要責任，所以台灣政府支持台積電去美國、日本及德國投資。未來美國在再工業化及成為人工智慧世界中心的時候，相信台積電一定可以扮演關鍵角色。

美國 半導體

延伸閱讀

賴總統：若讓習近平永遠放棄武力侵台 川普必得諾貝爾和平獎

川普嗨喊全民普發6萬關稅紅利！ 白宮回應了

巴西低頭了？魯拉親電川普求取消40％關稅 PTT網戰成一片

台積電衝1435元新高！AI晶片需求爆發 台股ETF「含積量」成績效關鍵

相關新聞

週刊爆購買黃國昌關係團體涉偷拍照 張斯綱回應了

鏡週刊今爆料，指民眾黨主席黃國昌主導的「公益揭弊暨吹哨者保護協會」，疑涉及記者偷拍並販售照片，國民黨北市議員張斯綱相關爆...

館長嗆斬首 賴清德總統：我不貪不取 仇恨言論對國家沒好處

網紅「館長」陳之漢日前在直播中以激烈言辭談論時事，提及「把賴清德狗頭斬下來」。總統賴清德今天早上參加國家太空中心活動，他...

網紅鼓吹對元首施暴 賴總統譴責：不應發表仇恨言論

館長陳之漢近日在直播時，喊話中國大陸斬首我國總統，檢方將分案展開偵辦。對此，賴清德總統7日受訪時回應，此刻最不需要的就是...

遭傳買黃國昌狗仔爆料照 侯漢廷駁斥：民代有多元爆料管道

新黨台北市議員侯漢廷日前爆料前經濟部長郭智輝案，鏡週刊今爆出，該爆料就是民眾黨主席黃國昌成立的媒體集團跟拍、兜售的照片。...

吹哨者保護協會遭指假揭弊真歛財 黃國昌：提供資料從未收受報酬

民眾黨主席黃國昌遭指跟監偷拍，媒體報導有人在外兜售照片斂財，黃國昌今天對此表示，此事完全沒有事實基礎，公益揭弊暨吹哨者保...

館長嗆斬首 民進黨籲民眾黨：勿成社會暴力與仇恨代名詞

民進黨發言人戴瑋姍今天表示，網紅陳之漢煽動暴力、威脅國家元首以黃國昌為首的民眾黨，從恫嚇侮辱國家元首，到違法聚眾滋事、衝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。