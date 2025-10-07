「館長」嗆斬首賴清德 卓榮泰：莫忘被槍擊時法律怎麼保護你
網紅「館長」陳之漢在網路直播喊「把賴清德的狗頭斬下來」，遭新北地檢署將分案偵辦。行政院長卓榮泰今在立法院受訪指出，言論自由若容許或歡迎鼓吹暴力殺害元首，政府卻沒有任何動作，「那將是一個漫無法紀的國家」，請館長別忘記當年遭槍擊時法律如何保護他的，今天法律也必須提出應有制裁，這是政府的態度。
此外，國民黨桃園市議員凌濤質疑，內政部長劉世芳在花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流發生後，竟在災害應變中心訕笑。卓榮泰表示，「不入應變中心，不知應變中心真面目」，一個永遠不知應變中心在做什麼事的人，用這種方式詆毀、妨礙救災人員工作跟士氣，非常不可取。
他說，劉世芳7月至今長時間進駐災害應變中心，這次堰塞湖事件，劉多次在工作會議當中要求地方政府做出應有防治作為，9月21日更強烈要求地方政府確實提前疏散，這些過程都是應變中心在指揮官指揮下去做的事。
卓榮泰說，外界若要批評，請體諒工作人員已長時間盡責、用心，用其中一個聲音、一兩個字、一段話、一個畫面 ，這樣的批評，每一個政府人員都無法接受。
