快訊

不吃保健品也不戒酒 79歲長壽研究者堅持實踐兩個「抗衰老習慣」

小資福音？iPhone 17e傳明年上半年登場「有A19晶片和動態島」

光復鄉今恢復上班課！學生難掩興奮 家長「借車」接送：交通太亂了

「館長」嗆斬首賴清德 卓榮泰：莫忘被槍擊時法律怎麼保護你

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰。記者邱德祥／攝影

網紅「館長」陳之漢在網路直播喊「把賴清德的狗頭斬下來」，遭新北地檢署將分案偵辦。行政院長卓榮泰今在立法院受訪指出，言論自由若容許或歡迎鼓吹暴力殺害元首，政府卻沒有任何動作，「那將是一個漫無法紀的國家」，請館長別忘記當年遭槍擊時法律如何保護他的，今天法律也必須提出應有制裁，這是政府的態度。

此外，國民黨桃園市議員凌濤質疑，內政部長劉世芳在花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流發生後，竟在災害應變中心訕笑。卓榮泰表示，「不入應變中心，不知應變中心真面目」，一個永遠不知應變中心在做什麼事的人，用這種方式詆毀、妨礙救災人員工作跟士氣，非常不可取。

他說，劉世芳7月至今長時間進駐災害應變中心，這次堰塞湖事件，劉多次在工作會議當中要求地方政府做出應有防治作為，9月21日更強烈要求地方政府確實提前疏散，這些過程都是應變中心在指揮官指揮下去做的事。

卓榮泰說，外界若要批評，請體諒工作人員已長時間盡責、用心，用其中一個聲音、一兩個字、一段話、一個畫面 ，這樣的批評，每一個政府人員都無法接受。

卓榮泰 網路直播 館長

延伸閱讀

「挖土機超人」受傷不治 卓榮泰：給救災英雄最高慰問

不只退回總預算 民眾黨團：苛扣軍警消權益 告發卓榮泰瀆職

在野擬退總預算 卓榮泰喊話韓國瑜：我們共同協商

館長出事了！嗆砍賴清德頭要被法辦　直播口誤「入獄神預言」

相關新聞

館長嗆斬首賴清德 卓榮泰：莫忘被槍擊時法律怎麼保護你

網紅「館長」陳之漢在網路直播喊「把賴清德的狗頭斬下來」，遭新北地檢署將分案偵辦。行政院長卓榮泰今在立法院受訪指出，言論自...

遭爆助理與狗仔兜售跟拍照 王鴻薇稱無合作黃國昌 律師挾怨報復

民眾黨主席黃國昌遭爆養狗仔爭議延燒，鏡週刊今報導，指國民黨立委王鴻薇助理張姓助理，協助中央社前記者謝幸恩向泛藍民代兜售跟...

輝達總部卡關內政部被指未協助 劉世芳：7月就回函北市

輝達在台北市興建台灣總部因用地取得問題可能面臨告吹，網紅Cheap質疑內政部沒有伸手幫北市府背書，導致全案卡關。內政部長...

賴總統：若讓習近平永遠放棄武力侵台 川普必得諾貝爾和平獎

賴清德總統在接受美國廣播節目The Clay Travis and Buck Sexton Show專訪時提到，美國總統...

不只退回總預算 民眾黨團：苛扣軍警消權益 告發卓榮泰瀆職

針對明年度中央政府總預算案，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，行政院無視立法院三讀通過的法律案，拒絕編列提高軍人待遇及警...

在野擬退總預算 卓榮泰喊話韓國瑜：我們共同協商

國民黨、民眾黨立院黨團不滿行政院未依法編列提高軍人待遇、警消退休金預算，今天擬對總預算案提出復議案。行政院長卓榮泰指出，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。