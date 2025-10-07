快訊

遭爆助理與狗仔兜售跟拍照 王鴻薇稱無合作黃國昌 律師挾怨報復

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片

民眾黨主席黃國昌遭爆養狗仔爭議延燒，鏡週刊今報導，指國民黨立委王鴻薇助理張姓助理，協助中央社前記者謝幸恩向泛藍民代兜售跟監照，且王也使用資料開記者會爆料。王鴻薇今澄清，她不認識或聯繫過謝姓記者，助理也沒有與黃國昌聯繫或參與吹哨者協會運作；王將矛頭指向爆料的柯姓律師，質疑柯因她委拒擔任廢死公投領銜人，才不斷向外散播不實言論。

王鴻薇今透過文字回應，她本人自始不認識也未曾以任何方式聯繫過謝姓記者，並經與助理詢問，助理本身沒有參加任何吹哨者協會運作，或與黃國昌有任何直接、間接聯繫。

王說，政治人物公用信箱及助理聯絡方式本來就公開，消息來源不論是當事人、甚至是記者，都可以很輕易提供資料。經查，具名報料的柯姓律師，實為潘孟安案一審委任律師，卻於憲判字第8號，涉及死刑存廢大法官憲法法庭判決前，以個人身份邀請她擔任反廢死公投領銜人，同時也直言要藉此募款，她自己不認同委婉拒絕，不料柯姓律師憤而逕自解除委任，並不斷對外發表針對她辦公室不實言論。

王鴻薇澄清，她辦公室助理及協助同黨及友黨政治人物，均未違法。她身為媒體出身，對於鏡週刊無限上綱，牽扯其他政治人物，配合司法追殺、騷擾，如今波及基層助理做政治惡鬥與政治偵防，是為了解決提出問題的人，掩飾自己的弊端，給予最嚴厲的譴責，相信國人也都看在眼裡，更不會認同。

