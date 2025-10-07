聽新聞
輝達總部卡關內政部被指未協助 劉世芳：7月就回函北市
輝達在台北市興建台灣總部因用地取得問題可能面臨告吹，網紅Cheap質疑內政部沒有伸手幫北市府背書，導致全案卡關。內政部長劉世芳今天表示，內政部在7月就已回函北市府，可依「土地徵收條例」報行政院核備。
劉世芳指出，內政部收到北市府公文時，在7月15、16日左右就已經回函按照「土地徵收條例」來辦理，只要台北市政府經過市議會報到行政院做好核備，那就可以完成。
輝達計畫將台灣總部設置於北投士林科技園區T17、T18基地，但此地已由新光人壽取得地上權，在7月時，北市政府希望與新壽合意解約，再經內政部核准後，依「土地徵收條例」專案設定地上權給輝達。
網紅Cheap質疑，北市府與新壽因「建好才能轉移」的合約條款而卡在原地。他指出，今年7月，北市府曾問內政部說：能不能用某條法規，直接專案把地設定給輝達，但中央沒給市府「政治掩護」。
Cheap批評，中央沒人跳出來，把這案子當成國家級的戰略來扛，放一個地方政府去單挑全世界最強科技公司的投資案，然後就是一動也不動。
