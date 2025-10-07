賴總統：若讓習近平永遠放棄武力侵台 川普必得諾貝爾和平獎

賴清德總統在接受美國廣播節目The Clay Travis and Buck Sexton Show專訪時提到，美國總統川普公開談及中國國家主席習近平致電說，在川普總統任內不會出兵攻打台灣，「我們希望能繼續得到川普總統的支持，如果川普總統能夠讓習近平永遠放棄對台發動武力攻擊的話，川普總統必然是諾貝爾和平獎的得主。」

若有機會與川普對話，賴清德表示，他會建議川普留意習近平目前不僅在台海進行越來越大規模的軍事演習，在東海與南海也擴軍；中國的軍事演習已經到印太整個區域，航空母艦跨過第一島鏈和第二島鏈，北海艦隊在演習時繞行日本一周，甚至到澳洲的經濟海域發射實彈射擊。

賴總統指出，印太區域持續變化，情勢不斷變緊張，面對的不是只有併吞台灣而已，當台灣被併吞之後，中國會更有力量在國際上跟美國競爭，改變以規則為基礎的國際秩序，最後也會衝擊到美國的本土利益，所以希望川普能夠持續維護印太的和平穩定。

賴總統說，台灣有決心保護自己國家的安全，也會善盡責任，跟民主陣營共同合作，維護區域的和平穩定。

對此，賴總統除了提到升高國防預算的GDP占比和成立全社會防衛韌性委員外外，也將中共政權定位為台灣的境外敵對勢力，針對中國對台灣的5項國安威脅提出17項因應策略，共100多條的國安法治，在此會期送立院審議，讓台灣更有力量來守護國家，維持區域的和平穩定。

