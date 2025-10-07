不只退回總預算 民眾黨團：苛扣軍警消權益 告發卓榮泰瀆職

針對明年度中央政府總預算案，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，行政院無視立法院三讀通過的法律案，拒絕編列提高軍人待遇及警消退休金等預算，民眾黨團無法接受，因此將在立法院會提出復議。民眾黨團副總召張啓楷也表示，民進黨政府違法亂紀，民眾黨團將告發卓榮泰嚴重瀆職。

民眾黨立法院黨團上午舉行「苛扣軍警消權益，卓榮泰違法濫紀」記者會，黃國昌在會中表示，針對明年度中央政府總預算案，民眾黨團上周並未將其暫緩列案，就是希望保留一定的空間與善意，然而行政院依然態度傲慢、執意違法濫權，完全沒有把軍警消的權益放在心裡。

黃國昌指出，無論是軍人待遇條例或警察人員人事條例，這些都是立法院三讀通過、總統正式公告的法律案，沒想到行政院自己扮演太上皇的角色，直接無視已經生效的法律、拒絕編列相關預算，民眾黨團完全無法接受，因此將在立法院會依法提出復議。

黃國昌說，行政院透過發言體系散播似是而非的言論，數度聲稱立法院不得做出增加政府預算的決議，「我不知道現在行政院是笨蛋，還是把人民都當成笨蛋，怎麼會連預算案跟法律案都分不清楚」，難道中華民國只有賴清德總統跟卓榮泰不用遵守法律。

張啓楷表示，民進黨政府違法亂紀，苛扣軍人加薪及警消人員退休金，民眾黨團提出復議退回總預算，同時也將告發卓榮泰嚴重瀆職，依照刑法第129條第2項規定，「公務員對於職務上發給之款項、物品，明知應發給而抑留不發或剋扣者，處1年以上、7年以下有期徒刑」，而未來也會協助軍警消申請國家賠償。

