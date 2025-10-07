在野擬退總預算 卓榮泰喊話韓國瑜：我們共同協商

國民黨、民眾黨立院黨團不滿行政院未依法編列提高軍人待遇、警消退休金預算，今天擬對總預算案提出復議案。行政院長卓榮泰指出，政府從未忽視軍警消人員各項福利，他希望立法院跟行政院能就此事做更多討論，他也請立法院長韓國瑜主持會議，「我們共同協商」。

行政院會8月拍板明年度中央政府總預算案時，以考量不同公務員衡平性、有違憲疑慮為由，暫緩編列志願役加薪和提高警察人員所得替代率預算，同時聲請釋憲，稱釋憲結果若未違憲，將追溯補齊；此舉引發在野不滿，揚言提出復議，將總預算退回立院程序委員會。

立法院會今天繼續邀請卓榮泰施政報告並備質詢。卓揆會前接受媒體聯訪指出，政府逐年提升國軍各項待遇，今年追加預算也編定59.5億元，一整年也增加比過去200多億元預算，增進軍人各項福利，同時對志願役及戰鬥部隊、航管部隊、網路部隊的戰鬥勤務給予加給，這是政府每年一定在做、也一定會做的事。

卓榮泰續指，但也希望各項軍公教人員福利要有橫平性，且考慮整個財政能力，在平衡的狀況底下，政府還是願意積極對軍公教人員，乃至於最低工資討論時，能夠提升全國國人收入。

卓榮泰強調，依照大法官釋字第264號解釋，當立法院用各種方式，要求行政院大幅增加支出，而沒有徵詢或指出相關預算來源時，在歷次行政院跟立法院的關係，已經看到這樣的狀況。

他說，行政院也願意，待大法官會議做出合憲與否的結論，來作為未來施政方向，合憲就編且可回溯，不合憲當然不編；這兩周大家都在全力救災，他希望立法院跟行政院能就此事做更多討論，他也請立法院長韓國瑜能出來主持這樣的會議，「我們共同協商」。 立法院會今天繼續邀請行政院長卓榮泰施政報告並備質詢，並於會前接受媒體聯訪。記者黃婉婷／攝影。 立法院會今天繼續邀請行政院長卓榮泰施政報告並備質詢，並於會前接受媒體聯訪。記者余承翰／攝影

