柯文哲今天登板作證 5共犯「做球」他如何接招？

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。圖/聯合報系資料照片
台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，今傳喚柯被告轉證人接受檢、辯詰問；柯的證詞影響力巨大，登板作證為審理程序證據調查「重中之重」，檢辯均不敢掉以輕心，合議庭同時要傳喚5名被告詰問柯。

秋節連假期間，柯文哲的辯護律師團開會聯繫、研擬今天詰問內容，台北地檢署公訴組團隊亦自上周五下班後即看卷、擬題，柯今天作證，證詞朝無罪方向供述為必然選項，今天庭審對合議庭審斷柯有罪或無罪？也有拍板性影響。

合議庭今還將傳喚威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、柯辦前主任李文宗、前木可公關公司負責人李文娟、精華會計師事務所會計師端木正行使詰問權。值得注意的是，詰問柯文哲5名被告無人認罪，5名被告辯護人「做球」給柯證言的可能性，毫無懸念。

柯文哲案今年初分「金訴」案號審理後，扣除準備程序之勘驗、聲請證據調查之准否，自今年5月6日密集審理以來，迄已超過5個月，證據調查程序在檢、辯互有捨棄下已過半，法界認為，合議庭可能已著手撰寫判決書初稿。

依合議庭審理計畫，11月4日傳證前木可公司會計何璦廷後，合議庭留下超過一個月的時間讓檢、辯準備「大辯論」資料，12月11日進入辯論程序，預計12月24日辯詰，再訂一審宣判庭期，依案子規模與重要性而言，結案後2至3個月宣判，應視為常態。

柯文哲所涉京華城、政治獻金案，檢方2024年12月26日依貪汙治罪條例違背職務收賄、圖利、公益侵占、背信等罪起訴柯，多罪向法院求處28年6月有期徒刑，柯上月8日結束歷時逾一年羈押禁見的牢獄生活。

柯文哲不認罪，屢次聲稱檢察官甘當政治打手、再三批檢察官勾結媒體洩密，刑事案充斥極濃烈政治味；柯今登板上證人席，要藉作證機會為個人辯白。

柯文哲 證據 李文宗

