駐泰代表處國慶酒會 政要出席展現台泰緊密情誼
駐泰代表處今晚在曼谷舉行國慶酒會，泰國政要、軍警、媒體和華僑社團出席致賀。駐泰代表藍夏禮強調，台泰間擁有巨大合作潛力。他稱台灣是泰國未來經濟發展的理想夥伴，並細數兩國情誼和豐碩的合作成果。
駐泰代表藍夏禮指出，今晚正逢中秋佳節，他對逾千人仍蒞臨國慶酒會表示感謝，並說這正展現大家對台灣深厚情誼與支持的最佳見證。他在致詞時分享他最近接受媒體專訪時，曾以「美麗」、「創新」與「韌性」3個詞形容台灣。
他提及台灣被譽為全球最安全、最友善的旅遊目的地之一，2015年起至疫情前，每年有超過1000萬國際觀光客到訪台灣，「而光是2024年，也有近40萬名泰國朋友前來旅遊」。
另外，藍夏禮還提及，台灣在全球人工智慧（AI）、半導體與資通訊產業中扮演關鍵角色，許多國際大廠選擇在台設立研發中心，凸顯台灣在推動全球創新的重要地位，也展現台灣盼成為「AI島嶼」的企圖心。
他也說，台灣具有韌性，今年第2季台灣的國內生產毛額（GDP）成長率逾8%，在全亞洲名列前茅，展現強勁的經濟韌性。
藍夏禮表示，在總統賴清德承諾打造「經濟日不落國」的願景下，外交部長林佳龍推動「總合外交」與「經濟外交」相互呼應，期盼能結合公私部門的力量，透過「榮邦計畫」持續推動「五大信賴產業」及「數位新南向政策」。
他強調，台泰間擁有巨大合作潛力，2024年，台灣位居泰國第4大外資來源國及第5大貿易夥伴，台灣是泰國未來經濟發展的理想夥伴；且兩國具有淵源流長的情誼與豐碩的合作成果。
許多泰國政要、軍警、民意代表和媒體記者皆出席國慶酒會。首次參加國慶酒會的泰國檢察官林成（Nattanon Limsakul）曾在台灣留學。他表示，今天感覺好像回到台灣，倍感親切，感覺「台灣人真的很友善」。
教過許多台灣學生的泰語老師帕莉亞（ParinyaWongtawan）則告訴中央社，「今天的活動太完美了」並補充說，台灣和泰國有很多相似之處，人們都很友善。
從事美容業、旅居泰國逾20年的朱麗育每年都會來到國慶酒會，她表示，這是在異國一年一次台灣人的聚會，很感動。
國慶酒會迎賓背板以「台灣晶圓韌性」為設計概念，結合國慶主視覺及101大樓地標。冰雕裝置則以「114」字樣搭配台灣地圖內嵌印刷電路板圖案，並加入「TAIWAN」字樣等元素打造，彰顯台灣在全球半導體產業鏈的關鍵角色，及政府致力打造「AI人工智慧島」，吸引眾多賓客駐足拍照。
另外，酒會還安排旅泰台灣人和泰國音樂家組成的「泰灣室內管弦樂團」（Thai-wan ChamberOrchestra），演奏多首台灣經典歌曲及民謠組曲，為活動增添台灣文化色彩，並有多名身著傳統泰服嘉賓即興起舞，增添酒會泰國風情與歡樂氣氛。
