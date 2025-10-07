聽新聞
布局新北 黃國昌競辦籌備中

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
民眾黨議員陳世軒昨透露，黨主席黃國昌（圖）委託他在新北尋找地點，將成立黃國昌新北市長競選辦公室。圖／聯合報系資料照片
2026新北市長一役是藍綠白兵家必爭之地，民眾黨議員陳世軒昨透露，黨主席黃國昌委託他在新北尋找地點，將成立黃國昌新北市長競選辦公室。綠委蘇巧慧最近前進花蓮災區助一臂之力；藍營這方，新北副市長劉和然、北市副市長李四川備戰，透過新北大巨蛋選址、拆公館圓環等事件拚曝光。

近日黃國昌陷入狗仔風波，是否影響黃國昌在新北布局？陳世軒表示，黃國昌揭弊形象深植人心，綠營想將黃貼上狗仔標籤，轉移花蓮災情焦點「都是失敗的」。

陳世軒說，黃國昌按照步調準備2026新北市長選舉，在新北各區有服務處主任持續經營地方，市政研究團隊也在籌組中，彼此會對新北重大議題交換意見。陳透露，黃國昌將成立新北市長競選辦公室，有請他幫忙尋找合適地點，未來競選團隊可以進駐，展現參選決心。

民進黨部分，新北市屬於徵召區，黨中央已開放登記「意願」，避免遺珠之憾，熱門人選之一的蘇巧慧近日率團隊搭火車前進花蓮光復救災，加上她丈夫是台東原住民，積極與地方部落青年聯繫，展現協調能力。另名人選前民進黨祕書長林右昌轉趨低調，近期鮮少現身新北公共場合，新北黨部日前辦「資深黨員餐敘」他未現身，地方人士觀察，正國會成員持續奔走，林右昌業界友人也幫忙助攻。

國民黨部分，劉和然日前透過財劃法等議題打綠，除勤跑市政行程，日前也赴新加坡考察，在社群、空戰愈來愈活躍。李四川透過公館圓環拆除議題，持續累積聲量，新北擁川派人士在檯面下悄悄運作，待新任黨主席出爐後，態勢會更明顯。

新北 黃國昌 蘇巧慧 劉和然 林右昌 李四川 民眾黨

