駐南非代表稱 南非不歡迎台灣人？外交部：感歎之詞

南非數十年前就與台北斷交轉與北京建交，如今南非希望進一步減少與台灣的往來。台灣駐南非代表廖文哲九月廿五日接受「彭博」專訪在十月六日刊出，他指出，南非政府近年持續以更名、遷館等手段降格雙邊關係，「台灣人在南非已不受歡迎」。

外交部回應指出，廖文哲所謂「台灣人在南非已不受歡迎」一說，是針對南非政府近來種種對我無理的行為所發出的感慨，而非指台灣人不受南非人民及土地所歡迎，南非政府所為，反引發國際及當地輿論對南非政府的批評，並熱心為台灣發聲，實際呈現的是台灣人普遍受到南非各界的歡迎。

南非外交部二○二三年起推動將台灣駐南非代表處從首都普利托利亞遷往約翰尼斯堡，結束台灣長達半世紀的首都駐點。台灣政府拒絕配合，但南非仍於今年七月片面發布公告，將台灣代表處改名「台北商務辦事處」，並追溯自三月底生效。

廖文哲表示，這項決定形同推翻一九九七年由前總統曼德拉主導、確立台灣代表處地位的協議。他說，「撕毀既有協議，等於否定曼德拉的智慧。當年的協議是為了維繫友誼與合作，如今卻被輕易推翻」。

外界普遍認為，此舉背後有中國大陸施壓。中國是南非最大的貿易夥伴，兩國政治與軍事往來頻繁。廖文哲說：「為什麼要這樣做？原因非常明顯。常識告訴我們，幕後推手是誰。」

面對這場外交僵局，台灣一度宣布禁止半導體產品出口南非，指控對方行為「損及我國國家與公共安全」，後在南非政府請求協商下暫緩措施。分析指出，南非此舉意在今年十一月主辦廿國集團（Ｇ20）峰會前，向預計出席的中國國家主席習近平示好。

這場風波更凸顯台灣的脆弱處境。廖文哲曾任台灣駐索羅門群島大使，親身經歷了索羅門與台灣斷交。他坦言，眼前的情勢讓人想起當時的孤立無援。

廖文哲感嘆：「我們在這裡已經不受歡迎了。當台灣人感覺不到被尊重、被珍惜，他們就會選擇離開。」

