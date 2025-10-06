聽新聞
0:00 / 0:00

冷眼集／總預算爭議 天災剛善後 朝野又開戰

聯合報／ 本報記者李成蔭

明年度中央政府總預算案引發朝野對峙，民進黨政府以違憲為由，未依法編列立法院通過的軍人加薪、警消退休金提升、一般性補助款等預算。明明是政院違法未編列，卻還硬拗是在野走「杯葛老路」，不僅無視民意，更將過往最常掛在嘴邊的程序正義忘得一乾二淨。

回顧民進黨政府上任以來，不斷強調國軍戰力要增強，警消為民服務很辛苦，但是面對國民黨推動的相關加薪、增加退休金等法案卻選擇反對，這不只是表裡不一，更是赤裸裸的政治算計，也就是「綠能你不能」，在野的民意不是民意，「執政黨才是民意」。

這些爭議，本該在法案通過後翻頁，但民進黨政府持續走對抗路線，對於相關修正條文聲請釋憲，這不僅是對軍警消的羞辱，更是將憲法法庭當成政治工具。禮壞樂崩至此，也難怪賴總統會說出「不是喔，不是這樣喔」的名言，只要一言不合就覆議、釋憲，民主全由賴說的算。

依法行政是政府的天職，也是法治國的基本精神。面對立法院通過、總統公布的法案，行政院即便要基於政治算計而聲請釋憲，也該先依法行政，若釋憲結果真的違憲，再依照內容做相應調整。

如今行政院未等釋憲結果出爐，就恣意擺爛，甚至還要給在野扣帽子，得了便宜還賣乖；如此自行解釋法律，更是把自身看作大法官上的太上皇。諷刺的是，憲法是國家根本大法，最重要目的在保障人民權益，政府卻拿來攻擊在野黨、侵害人民權益。

國內正面臨美國對等關稅衝擊，屋漏偏逢連夜雨，接連的颱風除了將南台灣吹得滿目瘡痍，花蓮縣光復鄉更受洪災之苦，亟待復原與建設。去年朝野大戰的慘痛記憶猶新，好不容易天災善後才告一段落，賴政府當真又要罔顧國會少數，繼續硬拗「戰在野」嗎？

總預算 立法院

延伸閱讀

公車司機2年內加薪8000元 台中市盼用好薪情緩解駕駛荒

民眾黨團將對總預算案提復議 預告將告發卓榮泰涉瀆職

國民黨團擬復議退回總預算案 行政院立場不變：朝野攻防有準備

美參院外委會主席推法案 擬以經濟手段嚇阻中國侵台

相關新聞

館長嗆斬首賴清德 總統府：國安與元首維安不容任何挑戰

網紅「館長」陳之漢昨在網路直播稱「把賴清德的狗頭斬下來」，總統府發言人郭雅慧表示，國家安全與元首維安不容任何挑戰，相關言...

藍白嗆退回總預算案 政院：願赴立院朝野協商溝通

國民黨、民眾黨立院黨團不滿行政院未依法編列提高軍人待遇、警消退休金預算，擬於7日對總預算案提出復議案。行政院發言人李慧芝...

退回總預算 藍最後通牒 綠盼協商

國民黨主席選戰白熱化，候選人郝龍斌昨獲新北市長侯友宜支持、鄭麗文拜會台中市議長張清照。候選人羅智強則獲行政院前院長劉兆玄...

總預算爭議 政院稱願溝通 綠委促提對案

國民黨、民眾黨立院黨團不滿行政院未依法編列提高軍人待遇、警消退休金預算，今天擬對總預算案提出復議案。行政院發言人李慧芝昨...

駐南非代表稱 南非不歡迎台灣人？外交部：感歎之詞

南非數十年前就與台北斷交轉與北京建交，如今南非希望進一步減少與台灣的往來。台灣駐南非代表廖文哲九月廿五日接受「彭博」專訪...

布局新北 黃國昌競辦籌備中

2026新北市長一役是藍綠白兵家必爭之地，民眾黨議員陳世軒昨透露，黨主席黃國昌委託他在新北尋找地點，將成立黃國昌新北市長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。