冷眼集／總預算爭議 天災剛善後 朝野又開戰

明年度中央政府總預算案引發朝野對峙，民進黨政府以違憲為由，未依法編列立法院通過的軍人加薪、警消退休金提升、一般性補助款等預算。明明是政院違法未編列，卻還硬拗是在野走「杯葛老路」，不僅無視民意，更將過往最常掛在嘴邊的程序正義忘得一乾二淨。

回顧民進黨政府上任以來，不斷強調國軍戰力要增強，警消為民服務很辛苦，但是面對國民黨推動的相關加薪、增加退休金等法案卻選擇反對，這不只是表裡不一，更是赤裸裸的政治算計，也就是「綠能你不能」，在野的民意不是民意，「執政黨才是民意」。

這些爭議，本該在法案通過後翻頁，但民進黨政府持續走對抗路線，對於相關修正條文聲請釋憲，這不僅是對軍警消的羞辱，更是將憲法法庭當成政治工具。禮壞樂崩至此，也難怪賴總統會說出「不是喔，不是這樣喔」的名言，只要一言不合就覆議、釋憲，民主全由賴說的算。

依法行政是政府的天職，也是法治國的基本精神。面對立法院通過、總統公布的法案，行政院即便要基於政治算計而聲請釋憲，也該先依法行政，若釋憲結果真的違憲，再依照內容做相應調整。

如今行政院未等釋憲結果出爐，就恣意擺爛，甚至還要給在野扣帽子，得了便宜還賣乖；如此自行解釋法律，更是把自身看作大法官上的太上皇。諷刺的是，憲法是國家根本大法，最重要目的在保障人民權益，政府卻拿來攻擊在野黨、侵害人民權益。

國內正面臨美國對等關稅衝擊，屋漏偏逢連夜雨，接連的颱風除了將南台灣吹得滿目瘡痍，花蓮縣光復鄉更受洪災之苦，亟待復原與建設。去年朝野大戰的慘痛記憶猶新，好不容易天災善後才告一段落，賴政府當真又要罔顧國會少數，繼續硬拗「戰在野」嗎？

