總預算爭議 政院稱願溝通 綠委促提對案
國民黨、民眾黨立院黨團不滿行政院未依法編列提高軍人待遇、警消退休金預算，今天擬對總預算案提出復議案。行政院發言人李慧芝昨表示，願意與立院溝通，如立院召集朝野協商，會參與並表達意見；但也重申，立法院應該尊重行政院，而非一再跨越紅線，違憲增加政府支出。
行政院態度強硬，民進黨立院黨團則有不同聲音。不具名黨內人士說，行政院應提出對案，爭取協商空間，思考如何滿足支持者對世代正義的期待，同時回應中間選民對利民政策的需求，而非總拿憲法法庭當擋箭牌，若總想反對到底，只會重蹈去年一整年節節敗退的覆轍。
另名黨內人士緩頰，這不是戰與不戰的問題，而是原則問題，民進黨感謝軍公教人員付出，也用實際行動提升待遇，但國民黨修法版本對剛入軍公教職場的年輕人不公，透過大撒幣去討好對選票有利的族群，若是行政院退讓，此例一開，恐遭在野軟土深掘。
行政院會八月拍板明年度中央政府總預算案時，以考量不同公務員衡平性、有違憲疑慮為由，暫緩編列志願役加薪和提高警察人員所得替代率預算，同時聲請釋憲，稱釋憲結果若未違憲，將追溯補齊；但此舉引發在野不滿。
李慧芝指出，政院尊重立院審議預算權，而編列預算是憲法權力分立下專屬行政權的範疇，卅五年前立院違憲增加政府支出，要求政院加發公教人員獎金，當時的行政院長李煥也拒絕執行並聲請釋憲，最終大法官做出釋字第二六四號解釋，明白指出立法院決議是「為增加支出之提議」，違反憲法第七十條規範。
李慧芝強調，大法官釋字第三九一號解釋理由書明示「預算案則祇許行政院提出」，立法院應該尊重行政院，而非一再跨越紅線、甚至一再違憲，破壞民主法治的根基。
