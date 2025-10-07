退回總預算 藍最後通牒 綠盼協商

國民黨主席選戰白熱化，候選人郝龍斌昨獲新北市長侯友宜支持、鄭麗文拜會台中市議長張清照。候選人羅智強則獲行政院前院長劉兆玄力挺，認為羅能團結黨員、守住藍營基本盤，更可輔助未來的總統參選人開拓中間選票。今天下午將在台中市潮港城國際美食館舉辦政見發表會。

黨主席選舉戰況激烈，各候選人打出「院長牌」，郝龍斌有父親行政院前院長郝伯村延續的軍系實力；鄭麗文日前邀前閣揆陳冲出任「財經發展戰略總指導」；羅智強則有劉兆玄稱讚「俠骨初心」。

劉兆玄指出，此次國民黨主席參選者皆一時之選，他認為下一屆黨主席應該具有下列條件，包括能專注於黨的革新；過去對國家及黨需有貢獻，才能領導群倫；能協調黨內精英，贏得二○二六選舉；以及能協調民眾黨，合作贏得二○二八總統大選。

劉兆玄說，幾位參選人各有長短，綜合客觀評論，並參考當前社會及黨內年輕化的呼籲，他支持羅智強擔任下一任國民黨主席。他看到的是一個無私、俠義，有戰力、顧大局而不改初心的羅智強，能團結國民黨，以王道對抗民進黨的霸道，重建一個以全民為本的中華民國。

郝龍斌昨利用中秋連假拜訪侯友宜。郝龍斌說，民國八十七年發生的台北客運公車挾持事件震撼全國，當時他還是立委，跟前立委趙少康一起進入公車和嫌犯交涉，與當時擔任刑事局副局長的侯友宜合力化解危機。他跟侯友宜結緣於公車挾持事件，之後他當了台北市長，推動雙北攜手合作，又跟侯友宜並肩奮鬥。

郝龍斌說，侯友宜叮嚀他一定要加油、一定要勝選，台灣一定要走公道之路，「我相信，公道自在人心，凡走過必留痕跡」；他由衷感謝侯友宜願意在此刻出面力挺他擔任國民黨主席。

至於鄭麗文被爆擔任立委期間欠繳公職分攤金，選黨主席前才補繳完成，國民黨昨天說明，經查鄭麗文的責任額度均已完成，符合相關規定，參選資格無庸置疑，國民黨感謝所有分攤黨務運作的各位同志。鄭麗文昨表示，這兩天黨內壓力愈來愈大，排山倒海而來，蔚為奇觀；但她也知道，壓力愈大，黨內同志力挺她的決心就愈強，因為「國民黨不能輸在自己人的手裡」。

另位候選人蔡志弘則拋出，若當選主席，會立即與民眾黨協商成立「藍白合選舉策略委員會」，盡早洽談明年九合一大選的相關合作事宜。

商品推薦