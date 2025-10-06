在野黨擬提明年總預算復議案 行政院：願與立院溝通

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

有關在野黨擬針對明年度中央政府總預算案提出復議案一事，行政院發言人李慧芝6日表示，行政院一直都願意與立院溝通，如立法院召集朝野協商，政院都願意參與並表達意見。

李慧芝指出，行政院尊重立法院審議預算權，而編列預算是憲法權力分立下專屬行政權的範疇，35年前立院違憲增加政府支出，要求政院加發公教人員獎金，當時的行政院長李煥也拒絕執行並聲請釋憲，最終大法官做出釋字第264號解釋，明白指出立法院的決議是「為增加支出之提議」，違反憲法第70條規範。

李慧芝強調，大法官釋字第391號解釋理由書明示「預算案則祇許行政院提出」，立法院應該尊重行政院，而非一再跨越紅線、甚至一再違憲，破壞民主法治的根基。

立法院 李慧芝 大法官 行政院

