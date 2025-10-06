在野黨擬提明年總預算復議案 行政院：願與立院溝通

國安會秘書長吳釗燮又被傳異動，類似說法在賴政府上任後已經多次「報派」，每次官方都出面否認，但小道消息如野火燒不盡，過一陣子又在政壇浮現。 從蔡政府到賴政府，吳釗燮都是深綠象徵，其風格甚至被形容為「戰狼」。然而回顧從政之路，他也非一開始就站在反國民黨甚至台獨陣營，當年也曾是黨國體制內一員。他畢生唯一參加過的選戰，甚至是爭取國民黨的國代提名。

2025-10-06 16:56