快訊

中職／投打個人獎全數底定 陳晨威終戰2安、0盜雙亞作收

菲僑界慶雙十 駐菲代表周民淦：台菲關係持續深化

中央社／ 馬尼拉6日專電

菲律賓僑界今天舉行中華民國114年國慶晚會，提前為國家慶祝生日，場面盛大。駐菲代表周民淦向僑界分享台菲關係進展，並預期雙邊夥伴關係將繼續深化。

僑界國慶晚會在馬尼拉世紀海鮮餐廳舉辦，由菲華各界聯合籌辦慶典委員會主辦，僑胞與台商齊聚一堂，席開近60桌，周民淦也偕同代表處人員出席同慶。

大會主席、菲華僑聯協會會長馮永恩致詞指出，雙十國慶不僅是中華民國的光輝時刻，更是全球華人的共同驕傲，象徵自由、民主與團結精神。

馮永恩強調，無論身在何處，大家的心都與中華民國緊緊相連，並祝福中華民國國運昌隆、台菲友誼長存、世界和平。

今年僑界循例組成「菲華各界雙十國慶回國僑胞慶賀團」返台參加國慶活動，由周民淦主持授旗。

周民淦分享過去一年台菲關係的「友好與堅實」發展，包括菲律賓自7月起給予台灣旅客14天免簽證待遇，使雙方旅遊往來更加頻繁；8月底大型台灣經貿投資考察團訪菲，凸顯雙方期盼共榮、共贏的決心。

他並指出，台菲關係進展不只是在經貿與觀光領域，也涵蓋農漁業、醫療衛生、勞工、教育、科技、人道援助與災害防救等領域，感謝僑界友人長期支持，預期雙邊夥伴關係將繼續深化。

菲律賓中部宿霧省上週發生規模6.9強震，災情嚴重，周民淦也宣布中華民國政府與人民將會捐贈20萬美元，協助賑救災。

晚會也舉行「李永年大使中華民國褒揚令」頒贈儀式。

李永年（Domingo Lim Lee）為菲律賓僑界重要領袖，1986年至1987年被時任菲律賓總統柯拉蓉任命為亞太地區無任所大使兼台灣事務特別顧問，對中華民國及僑界均有卓著貢獻。他於今年7月辭世，享壽90歲。

菲華志清學會武術社以祥獅獻瑞為晚會揭開序幕，僑團、華校及僑胞也帶來文藝節目，融合傳統文化與現代創意，展現菲華社團熱情活力。

中華民國 國慶 菲律賓

延伸閱讀

台國樂團融合舞蹈慶雙十 阿根廷民眾手機燈海送祝福

菲人震後撿百年教堂瓦礫當護身符 神父籲手下留情

助殺前電視製作人...槍手從澎湖偷渡菲律賓 4共犯遭判刑酬勞曝光

中共扭曲聯大2758號決議 陸委會：嚴正抗議誤導國際

相關新聞

館長嗆斬首賴清德 總統府：國安與元首維安不容任何挑戰

網紅「館長」陳之漢昨在網路直播稱「把賴清德的狗頭斬下來」，總統府發言人郭雅慧表示，國家安全與元首維安不容任何挑戰，相關言...

藍白嗆退回總預算案 政院：願赴立院朝野協商溝通

國民黨、民眾黨立院黨團不滿行政院未依法編列提高軍人待遇、警消退休金預算，擬於7日對總預算案提出復議案。行政院發言人李慧芝...

康熙來了將登上總統府國慶光雕展 致敬金鐘60年回顧台灣記憶

中華民國114年國慶日將屆，今年國慶總統府建築光雕展演即將在10月7日登場；總統府發言人郭雅慧今（6）日表示，今年光雕以...

館長直播嗆斬「賴清德狗頭」 總統府：國家安全與元首維安不容任何挑戰

網紅「館長」陳之漢5日開直播，突然談及「精準斬首」議題，甚至一度脫口「把賴清德狗頭斬下來」，此言引發熱議。對此，總統府發...

藍營學者變綠營戰狼 「吵架王」吳釗燮為何異動頻傳？

國安會秘書長吳釗燮又被傳異動，類似說法在賴政府上任後已經多次「報派」，每次官方都出面否認，但小道消息如野火燒不盡，過一陣子又在政壇浮現。 從蔡政府到賴政府，吳釗燮都是深綠象徵，其風格甚至被形容為「戰狼」。然而回顧從政之路，他也非一開始就站在反國民黨甚至台獨陣營，當年也曾是黨國體制內一員。他畢生唯一參加過的選戰，甚至是爭取國民黨的國代提名。

陳亭妃指贏對手若有變數「台南人怎麼看」 黨部發聲明：黨格安在

近期多家民調針對民進黨台南市長選局，立委陳亭妃的民調都遠高於同黨的立委林俊憲，陳亭妃日前受訪指出，各家民調都說她贏對手，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。