菲僑界慶雙十 駐菲代表周民淦：台菲關係持續深化

菲律賓僑界今天舉行中華民國114年國慶晚會，提前為國家慶祝生日，場面盛大。駐菲代表周民淦向僑界分享台菲關係進展，並預期雙邊夥伴關係將繼續深化。

僑界國慶晚會在馬尼拉世紀海鮮餐廳舉辦，由菲華各界聯合籌辦慶典委員會主辦，僑胞與台商齊聚一堂，席開近60桌，周民淦也偕同代表處人員出席同慶。

大會主席、菲華僑聯協會會長馮永恩致詞指出，雙十國慶不僅是中華民國的光輝時刻，更是全球華人的共同驕傲，象徵自由、民主與團結精神。

馮永恩強調，無論身在何處，大家的心都與中華民國緊緊相連，並祝福中華民國國運昌隆、台菲友誼長存、世界和平。

今年僑界循例組成「菲華各界雙十國慶回國僑胞慶賀團」返台參加國慶活動，由周民淦主持授旗。

周民淦分享過去一年台菲關係的「友好與堅實」發展，包括菲律賓自7月起給予台灣旅客14天免簽證待遇，使雙方旅遊往來更加頻繁；8月底大型台灣經貿投資考察團訪菲，凸顯雙方期盼共榮、共贏的決心。

他並指出，台菲關係進展不只是在經貿與觀光領域，也涵蓋農漁業、醫療衛生、勞工、教育、科技、人道援助與災害防救等領域，感謝僑界友人長期支持，預期雙邊夥伴關係將繼續深化。

菲律賓中部宿霧省上週發生規模6.9強震，災情嚴重，周民淦也宣布中華民國政府與人民將會捐贈20萬美元，協助賑救災。

晚會也舉行「李永年大使中華民國褒揚令」頒贈儀式。

李永年（Domingo Lim Lee）為菲律賓僑界重要領袖，1986年至1987年被時任菲律賓總統柯拉蓉任命為亞太地區無任所大使兼台灣事務特別顧問，對中華民國及僑界均有卓著貢獻。他於今年7月辭世，享壽90歲。

菲華志清學會武術社以祥獅獻瑞為晚會揭開序幕，僑團、華校及僑胞也帶來文藝節目，融合傳統文化與現代創意，展現菲華社團熱情活力。

