康熙來了將登上總統府國慶光雕展 致敬金鐘60年回顧台灣記憶

中華民國114年國慶日將屆，今年國慶總統府建築光雕展演即將在10月7日登場；總統府發言人郭雅慧今（6）日表示，今年光雕以「不要轉台，馬上回來！」（Stay Tuned, TAIWAN）為題，致敬金鐘60周年，將集結87部台灣影視作品，並邀請首位獲得視帝殊榮的女演員陳亞蘭，及金鐘獲獎紀錄保持人沈春華擔任聲音演出，與國人一起回顧台灣一甲子記憶，共創屬於這塊土地的溫暖回憶。

郭雅慧指出，金鐘獎每部作品都能看見該年代的獨特樣貌，以及屬於該時期的記憶，本年光雕展演將以62部經典電視劇及25檔熱門綜藝節目為素材，包含五燈獎、翠笛銀箏、天天開心、超級星期天、我猜我猜我猜猜猜、康熙來了、全明星運動會等熱門綜藝節目，戲劇作品則包含飛龍在天、台灣霹靂火、光陰的故事、敗犬女王、犀利人妻、茶金、人選之人－造浪者及嘉慶君遊臺灣等，以及在金鐘60入圍多項獎項的星空下的黑潮島嶼及聽海湧，呈現台灣電視發展60年的歷程。

郭雅慧提到，電視的影響力不僅能訴說台灣故事，也具有傳遞資訊的意義；此次花蓮風災透過新聞播報，看到許多鏟子超人自發前進花蓮，幫助受災戶早日重建家園，也有許多人透過捐款給予幫助，這樣溫暖且良善的行為也透過電視傳遞出去，產生善的循環；期盼透過此次串起不同世代影視作品的光雕展演，與國人一起重溫過去的故事，也創造屬於現在的時代記憶。

郭雅慧說，今年國慶光雕展演將在7日至10日於總統府前凱達格蘭大道舉行，展演時間為每天晚間7時至9時30分，每場次約10分鐘；10月7日因點燈儀式，場次改至晚間7時30分開始；另總統府前凱達格蘭大道周邊道路，因光雕展演及國慶，將實施交通管制。

