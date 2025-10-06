快訊

台鐵五權站站務員遭推飛落軌道 驚悚瞬間畫面曝光

中壢「萬人封街烤肉」 沒煙味只有烤肉香

2025諾貝爾醫學獎揭曉 3學者研究人體免疫系統獲表彰

聽新聞
0:00 / 0:00

康熙來了將登上總統府國慶光雕展 致敬金鐘60年回顧台灣記憶

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
國慶籌委會今天在總統府前舉辦國慶大會預演，最後壓軸是由空軍雷虎小組駕駛「勇鷹」高教機五機編隊施放彩煙通過總統府觀禮台上空，慶賀中華民國114歲生日快樂。記者潘俊宏／攝影
國慶籌委會今天在總統府前舉辦國慶大會預演，最後壓軸是由空軍雷虎小組駕駛「勇鷹」高教機五機編隊施放彩煙通過總統府觀禮台上空，慶賀中華民國114歲生日快樂。記者潘俊宏／攝影

中華民國114年國慶日將屆，今年國慶總統府建築光雕展演即將在10月7日登場；總統府發言人郭雅慧今（6）日表示，今年光雕以「不要轉台，馬上回來！」（Stay Tuned, TAIWAN）為題，致敬金鐘60周年，將集結87部台灣影視作品，並邀請首位獲得視帝殊榮的女演員陳亞蘭，及金鐘獲獎紀錄保持人沈春華擔任聲音演出，與國人一起回顧台灣一甲子記憶，共創屬於這塊土地的溫暖回憶。

郭雅慧指出，金鐘獎每部作品都能看見該年代的獨特樣貌，以及屬於該時期的記憶，本年光雕展演將以62部經典電視劇及25檔熱門綜藝節目為素材，包含五燈獎、翠笛銀箏、天天開心、超級星期天、我猜我猜我猜猜猜、康熙來了、全明星運動會等熱門綜藝節目，戲劇作品則包含飛龍在天、台灣霹靂火、光陰的故事、敗犬女王、犀利人妻、茶金、人選之人－造浪者及嘉慶君遊臺灣等，以及在金鐘60入圍多項獎項的星空下的黑潮島嶼及聽海湧，呈現台灣電視發展60年的歷程。

郭雅慧提到，電視的影響力不僅能訴說台灣故事，也具有傳遞資訊的意義；此次花蓮風災透過新聞播報，看到許多鏟子超人自發前進花蓮，幫助受災戶早日重建家園，也有許多人透過捐款給予幫助，這樣溫暖且良善的行為也透過電視傳遞出去，產生善的循環；期盼透過此次串起不同世代影視作品的光雕展演，與國人一起重溫過去的故事，也創造屬於現在的時代記憶。

郭雅慧說，今年國慶光雕展演將在7日至10日於總統府前凱達格蘭大道舉行，展演時間為每天晚間7時至9時30分，每場次約10分鐘；10月7日因點燈儀式，場次改至晚間7時30分開始；另總統府前凱達格蘭大道周邊道路，因光雕展演及國慶，將實施交通管制。

總統府發言人 國慶 郭雅慧

延伸閱讀

館長嗆斬首賴清德 總統府：國安與元首維安不容任何挑戰

中秋連假心繫花蓮 賴總統感謝10萬志工協助救災

潛艦國造推手黃曙光請辭國安會諮委 府：衷心感謝

前諮議吳尚雨共諜案遭判刑4年 總統府：尊重司法判決

相關新聞

館長嗆斬首賴清德 總統府：國安與元首維安不容任何挑戰

網紅「館長」陳之漢昨在網路直播稱「把賴清德的狗頭斬下來」，總統府發言人郭雅慧表示，國家安全與元首維安不容任何挑戰，相關言...

蔡適應自稱黃國昌狗仔隊第一波受害者 黃：蔡配合打烏賊戰 恬不知恥

民進黨前立委蔡適應說，民眾黨主席黃國昌在2022年選舉期間，拿來路不明的錄音指控他施壓林口眷村都更案，他是「第一波受害者...

陳亭妃指贏對手若有變數「台南人怎麼看」 黨部發聲明：黨格安在

近期多家民調針對民進黨台南市長選局，立委陳亭妃的民調都遠高於同黨的立委林俊憲，陳亭妃日前受訪指出，各家民調都說她贏對手，...

康熙來了將登上總統府國慶光雕展 致敬金鐘60年回顧台灣記憶

中華民國114年國慶日將屆，今年國慶總統府建築光雕展演即將在10月7日登場；總統府發言人郭雅慧今（6）日表示，今年光雕以...

館長直播嗆斬「賴清德狗頭」 總統府：國家安全與元首維安不容任何挑戰

網紅「館長」陳之漢5日開直播，突然談及「精準斬首」議題，甚至一度脫口「把賴清德狗頭斬下來」，此言引發熱議。對此，總統府發...

藍營學者變綠營戰狼 「吵架王」吳釗燮為何異動頻傳？

國安會秘書長吳釗燮又被傳異動，類似說法在賴政府上任後已經多次「報派」，每次官方都出面否認，但小道消息如野火燒不盡，過一陣子又在政壇浮現。 從蔡政府到賴政府，吳釗燮都是深綠象徵，其風格甚至被形容為「戰狼」。然而回顧從政之路，他也非一開始就站在反國民黨甚至台獨陣營，當年也曾是黨國體制內一員。他畢生唯一參加過的選戰，甚至是爭取國民黨的國代提名。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。