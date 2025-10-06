館長直播嗆斬「賴清德狗頭」 總統府：國家安全與元首維安不容任何挑戰

網紅「館長」陳之漢5日開直播，突然談及「精準斬首」議題，甚至一度脫口「把賴清德狗頭斬下來」，此言引發熱議。對此，總統府發言人郭雅慧表示，此案已交由警政單位依法處置。台灣雖是言論自由的民主社會，民眾有充分表達意見的自由，惟國家安全與元首維安不容任何挑戰。

陳之漢昨日直播時提及有看到「斬首」相關新聞，他突然高呼：「兄弟我不怕，我等你，兩岸一家親，我們都是中國人，我挺你」，還稱中國不來，他也會全力推動政黨輪替，甚至喊出「把賴清德狗頭斬下來」。

對此言論，郭雅慧今日也發表聲明指出，此案已交由警政單位依法處置。台灣雖是言論自由的民主社會，民眾有充分表達意見的自由，惟國家安全與元首維安不容任何挑戰。相關涉及恐嚇的言行將依法處理，以維護國安與法治秩序，也呼籲社群發言勿逾越紅線觸法。

此外，今日刑事局也指出，「有關社群網紅於直播節目發表不當言論，呼籲民眾理性自律、勿以身試法」，因在直播節目中公開提及斬首總統等煽動暴力之言論，已涉及違反《刑法》第153條「煽惑他人犯罪」及第305條「恐嚇危害安全罪」，將由刑事局偵查第七大隊蒐集相關事證，並報請新北地方檢察署指揮偵辦。

