台鐵五權站驚傳「站員疑遭旅客推落軌道」 台鐵急報警

曾被警拉扯喊救命 啦啦隊女神「闕闕」洗錢遭判刑

館長嗆斬首賴清德 總統府說話了

館長嗆斬首賴清德 總統府：國安與元首維安不容任何挑戰

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統日前前往花蓮光復勘災。聯合報系資料照片
賴清德總統日前前往花蓮光復勘災。聯合報系資料照片

網紅「館長」陳之漢昨在網路直播稱「把賴清德的狗頭斬下來」，總統府發言人郭雅慧表示，國家安全與元首維安不容任何挑戰，相關言行依法處理，呼籲社群發言勿逾越紅線觸法。

郭雅慧表示，此案已交由警政單位依法處置；台灣雖是言論自由的民主社會，民眾有充分表達意見的自由，惟國家安全與元首維安不容任何挑戰。

郭雅慧說，相關涉及恐嚇的言行將依法處理，以維護國安與法治秩序，也呼籲社群發言勿逾越紅線觸法。

