館長嗆斬首賴清德 總統府：國安與元首維安不容任何挑戰
網紅「館長」陳之漢昨在網路直播稱「把賴清德的狗頭斬下來」，總統府發言人郭雅慧表示，國家安全與元首維安不容任何挑戰，相關言行依法處理，呼籲社群發言勿逾越紅線觸法。
郭雅慧表示，此案已交由警政單位依法處置；台灣雖是言論自由的民主社會，民眾有充分表達意見的自由，惟國家安全與元首維安不容任何挑戰。
郭雅慧說，相關涉及恐嚇的言行將依法處理，以維護國安與法治秩序，也呼籲社群發言勿逾越紅線觸法。
