綠選對會布局2026防遺珠 10月底前開放報名參選

民進黨2026選舉對策委員會明天將再開會，繼續盤點各縣市長的可能參選人選。由於徵召區採用「遺珠條款」，據指出，選對會傾向若有意願者於10月31日下午5時前，必須向民進黨組織部或直接向秘書長徐國勇、選對會表達意願。

為讓2026縣市長選舉選將能早日就定位，民進黨選對會希望，除極少數有困難的縣市之外，要在明年1月底之前完成全部提名。民進黨選對會近來密集開會，盤點各選區潛在人選狀況。

選對會1日開會盤點潛在人選時，台北市長部分，台北市議員苗博雅、壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農都被提及，吳怡隨後透過聲明表達「確實會爭取機會服務市民」；另有黨內人士指出，前基隆市長林右昌也是可以參選台北市長的黑馬。

選對會明天將再次開會，選對會委員說明，選對會成員各自有負責的責任區，在深入了解選區狀況、對初選民調時程等意見後，明天大家要各自報告手頭上負責的選區進度。

選對會委員提到，民進黨除台南市、高雄市、嘉義縣這3個初選區會開放報名初選外，先前討論時，徵召區為避免「遺珠之憾」，將公告一個時間段，讓部分未被討論、但有意參選的人表達意願。

選對會委員表示，選對會傾向，若有意願者，10月31日下午5時前，必須向民進黨組織部，或直接向秘書長徐國勇、選對會表達意願。

