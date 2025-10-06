快訊

珍古德臨終語出驚人！想送川普、習近平到太空原因曝 這些人也被點名

中職／獅隊異動5人沒有他 林益全一軍0出賽寫17年生涯首見窘境

台瑞典國會議員協會訪台參與國慶 將晉見蕭副總統

中央社／ 台北6日電

外交部今天表示，「台瑞典國會議員協會」跨黨派訪問團一行11人，由瑞典國會議員安絲特（Alexandra Anstrell）率團訪台，將晉見副總統蕭美琴，參加國慶慶典活動，並接受外交部政務次長吳志中款宴。

外交部發布新聞稿表示，「台瑞典國會議員協會」跨黨派訪問團一行11人，由瑞典國會議員安絲特（Alexandra Anstrell）率團，於昨天至11日訪台，這是瑞典國會近年最大規模的訪問團，展現對台灣的堅實友誼，外交部表達誠摯歡迎。

外交部說明，訪團成員除安絲特議員外，另包括斯朵郝（Maria Stockhaus）、艾克洛夫（StaffanEklöf）、沃克爾（Alexandra Völker）、安娜森（Hanna Gunnarsson）、麗雯艾赫（Ann-SofieLifvenhage）、高亞里（Nima Gholam Ali Pour）、斯為汀（Johnny Svedin）、赫倫（Malin Höglund）、賀爾邦（Erik Hellsborn）及蘭希（Johanna Rantsi）等共11名跨黨派國會議員。

外交部指出，訪團此行將晉見副總統蕭美琴，參加國慶慶典活動，並接受外交部政務次長吳志中款宴，另將拜會立法院長韓國瑜、國家安全會議秘書長吳釗燮、大陸委員會副主委沈有忠、交通部民用航空局長何淑萍及國防安全研究院、台灣事實查核中心等，推動深化台瑞典雙邊各領域實質交流合作。

外交部 議員 瑞典

延伸閱讀

快跟上！牛頭牌拖鞋、蕭美琴雨鞋、三宅一生 話題3物台灣正夯

宣導防衛韌性 蕭美琴為青年找機會

勘災卻要求災民迴避？ 蕭美琴自清：沒有這樣要求

救災一團亂…花蓮議長淪受災戶 當面問蕭美琴：中央地方能否放下偏見？

相關新聞

蔡適應自稱黃國昌狗仔隊第一波受害者 黃：蔡配合打烏賊戰 恬不知恥

民進黨前立委蔡適應說，民眾黨主席黃國昌在2022年選舉期間，拿來路不明的錄音指控他施壓林口眷村都更案，他是「第一波受害者...

陳亭妃指贏對手若有變數「台南人怎麼看」 黨部發聲明：黨格安在

近期多家民調針對民進黨台南市長選局，立委陳亭妃的民調都遠高於同黨的立委林俊憲，陳亭妃日前受訪指出，各家民調都說她贏對手，...

藍營學者變綠營戰狼 「吵架王」吳釗燮為何異動頻傳？

國安會秘書長吳釗燮又被傳異動，類似說法在賴政府上任後已經多次「報派」，每次官方都出面否認，但小道消息如野火燒不盡，過一陣子又在政壇浮現。 從蔡政府到賴政府，吳釗燮都是深綠象徵，其風格甚至被形容為「戰狼」。然而回顧從政之路，他也非一開始就站在反國民黨甚至台獨陣營，當年也曾是黨國體制內一員。他畢生唯一參加過的選戰，甚至是爭取國民黨的國代提名。

蔡適應自稱「狗仔隊受害者」 黃國昌嗆裝無辜忝不知恥

民進黨前立委蔡適應昨天深夜在臉書發文，自稱是近日民眾黨主席黃國昌被指涉入跟監政敵「狗仔隊的第一波受害者」。黃國昌今天反嗆...

【重磅快評】劉世芳呵笑橋斷喊告 無視災區謠言滿天飛

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩時，中央災害應變中心召開會議。民眾從會議影片發現，內政部長劉世芳從監視器記錄看到馬太鞍橋被沖垮只剩...

蔡適應：自己是「狗仔風波」第一波受害者 期待內幕被徹底揭露

民眾黨主席黃國昌遭指跟監偷拍，民進黨前立委蔡適應昨天表示，自己就是狗仔隊的第一波受害者，不僅監察院調查報告還他公道，檢調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。