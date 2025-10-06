台瑞典國會議員協會訪台參與國慶 將晉見蕭副總統

外交部今天表示，「台瑞典國會議員協會」跨黨派訪問團一行11人，由瑞典國會議員安絲特（Alexandra Anstrell）率團訪台，將晉見副總統蕭美琴，參加國慶慶典活動，並接受外交部政務次長吳志中款宴。

外交部發布新聞稿表示，「台瑞典國會議員協會」跨黨派訪問團一行11人，由瑞典國會議員安絲特（Alexandra Anstrell）率團，於昨天至11日訪台，這是瑞典國會近年最大規模的訪問團，展現對台灣的堅實友誼，外交部表達誠摯歡迎。

外交部說明，訪團成員除安絲特議員外，另包括斯朵郝（Maria Stockhaus）、艾克洛夫（StaffanEklöf）、沃克爾（Alexandra Völker）、安娜森（Hanna Gunnarsson）、麗雯艾赫（Ann-SofieLifvenhage）、高亞里（Nima Gholam Ali Pour）、斯為汀（Johnny Svedin）、赫倫（Malin Höglund）、賀爾邦（Erik Hellsborn）及蘭希（Johanna Rantsi）等共11名跨黨派國會議員。

外交部指出，訪團此行將晉見副總統蕭美琴，參加國慶慶典活動，並接受外交部政務次長吳志中款宴，另將拜會立法院長韓國瑜、國家安全會議秘書長吳釗燮、大陸委員會副主委沈有忠、交通部民用航空局長何淑萍及國防安全研究院、台灣事實查核中心等，推動深化台瑞典雙邊各領域實質交流合作。

