陳亭妃指贏對手若有變數「台南人怎麼看」 黨部發聲明：人格安在
近期多家民調針對民進黨台南市長選局，立委陳亭妃的民調都遠高於同黨的立委林俊憲，陳亭妃日前受訪指出，各家民調都說她贏對手，若還有變數，台南人會怎麼看？民進黨南市黨部昨晚發聲明說，這樣的舉措,不僅沒有必要，後續引發各界討論或質疑，參選人黨格在哪裡。
民進黨台南市長的初選從本屆立委選舉結束就展開，陳亭妃與林俊憲拚服務、拚爭取建設經費，近日兩人也都發表政策主張，爭鬥的戰鼓已經轟然大響。由於多家民調的數據都指陳亭妃不但大勝林俊憲，也領先國民黨的謝龍介。陳亭妃日前接受媒體專訪，指稱，民調都顯示她贏對手，若贏了17%還會有變數，不曉得「台南人會怎麼看？」而如果是黨有什麼改變，就要自負未來選舉狀況。
民進黨台南市黨部為此發表聲明說，民主是民進黨的DNA，歷經在野與執政，從中央到地方，歷次初選制度形成，都是黨內各派系凝聚的共識，也藉由確實執行，讓黨的風氣形成，引領全國走向更成熟的法制公民社會。黨內同志經由公平競爭，在初選制度中脫穎而出，代表民進黨贏得信任,是每位民進黨員的期盼。強調，「黨格的傳承與延續，更是黨員同志檢視我們、鞭策我們的重中之重。」
聲明稿中說，對於黨內同志先前對外質疑，民進黨地方大選將會沒收初選制度，但民調初選依然會辦理；近日自行宣稱各項民調領先，要求民進黨要對民調最終結果負責。指這類舉措，不僅沒有必要，後續引發各界討論甚或質疑，參選人黨格安在。值此災後重建漸上軌道之際，國民黨介入民進黨初選民調疑雲未消，黨內參選人宜用行動爭取支持，而非自我質疑黨格，擴大陰謀論調。
