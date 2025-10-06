蔡適應自稱「狗仔隊受害者」 黃國昌嗆裝無辜忝不知恥

民進黨前立委蔡適應昨天深夜在臉書發文，自稱是近日民眾黨主席黃國昌被指涉入跟監政敵「狗仔隊的第一波受害者」。黃國昌今天反嗆蔡適應可笑，指蔡替天道盟喬事的證據清清楚楚，過去與黑道勾結不惜犧牲國家利益，如今不知反省打烏賊戰，出來洗記憶否認，實在是忝不知恥。

黃國昌近日遭指跟監偷拍，蔡適應昨天在臉書發文指出，「我是黃國昌狗仔隊的第一波受害者」，2022年縣市長選舉期間，黃國昌「揭發」其違法介入林口眷村都更案、指控蔡適應和天道盟有關，從頭到尾只拿出一段來路不明的錄音，如此惡意、毫無根據的指控讓很多人記憶猶新。

針對蔡適應的說法，黃國昌稍早透過文字回應，蔡適應替天道盟精神領袖吳桐潭左右手洪乾峰「喬」林口區干城二村眷地的證據清清楚楚，如今還想出來洗記憶否認會不會太可笑，「自己與黑道勾結，不惜犧牲國家利益，蔡適應還敢出來裝無辜，會不會太可恥？」

黃國昌說，蔡適應跟天道盟盟主曾盈富鞠躬哈腰、吳桐潭也為其在高級餐廳設宴，「蔡適應與黑金勾結不思反省，還配合民進黨和綠媒的抹黑操作打烏賊戰，實在忝不知恥！」

