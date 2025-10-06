快訊

花蓮災情嚴峻還要辦國慶活動？ 101董座賈永婕：堅定不移

羽球／「十元」陳詩媛秀超音波照 奧運金牌王齊麟要升格當爸了！

食用堅果不會發胖還能減肥 研究曝每天吃到這個量助思路清晰

聽新聞
0:00 / 0:00

蔡適應自稱「狗仔隊受害者」 黃國昌嗆裝無辜忝不知恥

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。記者邱德祥／攝影
民眾黨主席黃國昌。記者邱德祥／攝影

民進黨前立委蔡適應昨天深夜在臉書發文，自稱是近日民眾黨主席黃國昌被指涉入跟監政敵「狗仔隊的第一波受害者」。黃國昌今天反嗆蔡適應可笑，指蔡替天道盟喬事的證據清清楚楚，過去與黑道勾結不惜犧牲國家利益，如今不知反省打烏賊戰，出來洗記憶否認，實在是忝不知恥。

黃國昌近日遭指跟監偷拍，蔡適應昨天在臉書發文指出，「我是黃國昌狗仔隊的第一波受害者」，2022年縣市長選舉期間，黃國昌「揭發」其違法介入林口眷村都更案、指控蔡適應和天道盟有關，從頭到尾只拿出一段來路不明的錄音，如此惡意、毫無根據的指控讓很多人記憶猶新。

針對蔡適應的說法，黃國昌稍早透過文字回應，蔡適應替天道盟精神領袖吳桐潭左右手洪乾峰「喬」林口區干城二村眷地的證據清清楚楚，如今還想出來洗記憶否認會不會太可笑，「自己與黑道勾結，不惜犧牲國家利益，蔡適應還敢出來裝無辜，會不會太可恥？」

黃國昌說，蔡適應跟天道盟盟主曾盈富鞠躬哈腰、吳桐潭也為其在高級餐廳設宴，「蔡適應與黑金勾結不思反省，還配合民進黨和綠媒的抹黑操作打烏賊戰，實在忝不知恥！」

蔡適應 黃國昌

延伸閱讀

蔡適應自稱黃國昌狗仔隊第一波受害者 黃：蔡配合打烏賊戰 恬不知恥

蔡適應：自己是「狗仔風波」第一波受害者 期待內幕被徹底揭露

黃國昌陷監控政敵風暴 蔡適應：我是黃狗仔隊的第一波受害者

「頭號昌黑」批黃國昌從揭弊立委變狗仔頭 自建東廠跟監私刑

相關新聞

蔡適應自稱黃國昌狗仔隊第一波受害者 黃：蔡配合打烏賊戰 恬不知恥

民進黨前立委蔡適應說，民眾黨主席黃國昌在2022年選舉期間，拿來路不明的錄音指控他施壓林口眷村都更案，他是「第一波受害者...

陳亭妃指贏對手若有變數「台南人怎麼看」 黨部發聲明：人格安在

近期多家民調針對民進黨台南市長選局，立委陳亭妃的民調都遠高於同黨的立委林俊憲，陳亭妃日前受訪指出，各家民調都說她贏對手，...

蔡適應自稱「狗仔隊受害者」 黃國昌嗆裝無辜忝不知恥

民進黨前立委蔡適應昨天深夜在臉書發文，自稱是近日民眾黨主席黃國昌被指涉入跟監政敵「狗仔隊的第一波受害者」。黃國昌今天反嗆...

【重磅快評】劉世芳呵笑橋斷喊告 無視災區謠言滿天飛

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩時，中央災害應變中心召開會議。民眾從會議影片發現，內政部長劉世芳從監視器記錄看到馬太鞍橋被沖垮只剩...

蔡適應：自己是「狗仔風波」第一波受害者 期待內幕被徹底揭露

民眾黨主席黃國昌遭指跟監偷拍，民進黨前立委蔡適應昨天表示，自己就是狗仔隊的第一波受害者，不僅監察院調查報告還他公道，檢調...

黃國昌陷監控政敵風暴 蔡適應：我是黃狗仔隊的第一波受害者

民眾黨主席黃國昌挨告「涉養狗仔集團監控政治敵手」，白營反擊是去年黨檢媒一條龍追殺民眾黨操作繼續上演。民進黨前立委蔡適應說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。