蔡適應自稱黃國昌狗仔隊第一波受害者 黃：蔡配合打烏賊戰 恬不知恥

民進黨前立委蔡適應說，民眾黨主席黃國昌在2022年選舉期間，拿來路不明的錄音指控他施壓林口眷村都更案，他是「第一波受害者」。黃回應，蔡與黑道勾結，不惜犧牲國家利益，還敢出來裝無辜，會不會太可恥？

黃國昌和台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會，在2022年9月28日指當時參選基隆市長的蔡適應，透過開協調會施壓，促使國防部違法賤賣林口一塊眷村土地，助在基隆發跡的黑道財團牟取暴利，成為當年選戰攻防焦點之一。

蔡適應昨晚在臉書貼文，一開頭就說「我是黃國昌狗仔隊的第一波受害者」，指黃國昌從頭到尾只拿出一段來路不明的錄音，指控他施壓。林口都更的主責單位是新北市政府，如果他有問題，中國國民黨和新北市政府怎麼會放過他。

蔡適應表示，後來國防部、國產署聲明全案完全合法，監察院調查報告也還他公道，檢調認無不法，無立案調查必要，但3年多來許多人記得他有「林口眷村」、「天道盟」的標籤，卻少有人知道這麼多單位提出各種證據，已經還他清白。

蔡適應說，「黃國昌狗仔隊現形」，許多朋友都認為他是第一波受害者，為他打抱不平。黃國昌養狗仔攻擊政敵，堪稱本世紀最大政治醜聞。他曾經是黃惡意操作下的受害者，深深期待黃國昌狗仔隊的內幕被徹底揭露。

黃國昌回應，蔡適應替天道盟人士喬林口干城二村眷地，證據清清楚楚，如今想出來洗記憶否認，會不會太可笑？自己與黑道勾結，不惜犧牲國家利益，還敢出來裝無辜，會不會太可恥？蔡適應與黑金勾結不思反省，還配合民進黨和綠媒的抹黑操作打烏賊戰，實在恬不知恥。 民進黨前立委蔡適應指他是民眾黨主席黃國昌黃國昌「狗仔隊」第一波受害者」。黃回應，蔡與黑金勾結不思反省，還配合民進黨和綠媒的抹黑操作打烏賊戰，實在忝不知恥。聯合報資料照

