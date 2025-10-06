廢憲訴法修法公投電子連署卡關 民團擬設板橋連署站

民間團體「人民作主志工團」發起廢止憲法訴訟法修法公投案，是史上首次採電子連署的公投案，不過二階連署超過2個月，至今仍不到萬份，志工團預計10月下旬起在板橋設點固定擺攤，盼民眾踴躍連署，達到近30萬份連署目標。

人民作主志工團針對立法院去年三讀修正通過的憲法訴訟法、選舉罷免法共提出4案公投。憲訴法公投訴求廢止憲法法庭法官人數限制，連署期限自今年7月底至明年1月底；選罷法公投共3案，訴求廢止罷免提議與連署需附身分證影本、以及冒用個資連署的刑責規定，連署期限自今年9月底至明年3月底。4案的二階連署門檻都是29萬3228人以上，若成案將在民國116年8月28日舉行公投。

人民作主志工團成員、公投領銜人趙偉程今天告訴中央社記者，目前主要是透過志工以小蜜蜂方式宣傳，或與部分店家合作設點連署，但連署份數不太理想，4案公投案距離破萬都還有一段距離，出乎意料之外。

趙偉程說，第一階段收集2000多份紙本連署書時還比較順利，當時在蘆洲湧蓮寺或青鳥活動聚集處擺攤，民眾接受比例非常高。照理來說電子連署是更環保、方便、快速的方式，在家就能進行，但可能因為民眾不知道公投連署訊息，加上要花費新台幣250元辦理自然人憑證才能插卡進行電子連署，成為某種程度的阻礙。

他指出，目前預計10月下旬起會在板橋府中路與南門街口一間麥當勞外設攤位，預計每天上午10時至晚間10時，都會有志工在現場準備電腦與讀卡機，民眾可以直接攜帶自然人憑證前往連署，也希望11月起在其他縣市都有攤位供民眾連署。

趙偉程強調，民眾只要去任一戶政事務所，5到10分鐘內就可以辦好自然人憑證，未來不只可以網路申請換發護照、線上申辦戶籍登記等，且電子連署正確性高、個資保護佳，應會成為公投案連署的主流方式。像他身為領銜人，必須在中選會提供網址插入自己的自然人憑證，才能看到連署總份數、連署人的身分證字號前幾碼與連署時間等，其餘資訊都看不到。

趙偉程強調，人民對不合理法律有複決權力，希望全國民眾或有志團體珍惜透過公投複決表達聲音的機會，如果經過努力後全國民眾仍決定不通過，他們也會共同接受承擔，只是過程中希望盡最大努力。

