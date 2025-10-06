快訊

【重磅快評】劉世芳呵笑橋斷喊告 無視災區謠言滿天飛

聯合報／ 主筆室
國民黨桃園市議員凌濤質疑，內政部長劉世芳（圖）在花蓮馬太鞍溪溢流發生後發出「呵呵呵呵」的「魔性訕笑」， 災害應變中心火速澄清，並揚言提告。圖／聯合報系資料照片
國民黨桃園市議員凌濤質疑，內政部長劉世芳（圖）在花蓮馬太鞍溪溢流發生後發出「呵呵呵呵」的「魔性訕笑」， 災害應變中心火速澄清，並揚言提告。圖／聯合報系資料照片

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩時，中央災害應變中心召開會議。民眾從會議影片發現，內政部長劉世芳從監視器記錄看到馬太鞍橋被沖垮只剩橋墩，驚呼「這是馬太鞍溪橋？」接著發出呵呵笑聲喊出「天啊」。這段影片被上傳網路，引起許多民眾痛批她幸災樂禍，「橋都被沖垮，還笑得出來」。

繼提議垂直撤離時稱「頂多家門前有水淹過」，劉世芳指揮應變的態度又被罵「冷血」。藍營議員凌濤質問「那個在訕笑的中央官員是劉世芳嗎？」，籲請中央檢討不適任的救災官員。災害應變中心火速澄清，並揚言提告。

就在劉世芳喊告時，花蓮縣府被誣指「將中央送的高壓水槍貼上縣府貼紙，沒送到災區使用」。事實上，那是縣府緊急採購給災民清理家園。中央災害應變中心對此製造災民仇視縣府的錯假訊息視若未睹，難道只替劉世芳政治應變嗎？

劉世芳指揮救災，只澄清對自己不利的說法，卻縱容謠言橫行災區。綠委黨團群組第一時間就討論如何發出「具殺傷力消息，以利友軍、本黨委員和政務人員後續反擊」，劉世芳還被列為協力者。閣揆卓榮泰稱許這是「自我防衛前提下的應對」。

於是災後至今，各種攻訐花蓮縣府救災不力，誣指傅崐萁與徐榛蔚私吞捐款的謠言不斷，從未看到中央災害中心祭出災防法，維持災區秩序。甚至，連賴清德曾說要「同行」的八炯，都大剌剌帶著拍攝團隊到災區，自編自導「民怨」影片散布。

諷刺的是，災害中心雖沒承認笑聲來自劉世芳，但綠委范雲立馬證實「劉世芳是在苦笑」。網友大酸「范雲認證劉世芳在笑，還告什麼？」，「第一次看到苦笑是笑出哈哈聲的」，「黨好大，連笑聲都有官方定義」。

劉世芳大可說明自己不是訕笑，但她為防止網民傳播「魔性笑聲」，不惜濫訴。可議的是，花蓮災區淪為全台造謠熱點，中央災害應變中心竟袖手旁觀，無視謠言在災區製造矛盾，積非成是阻礙救災效率。縣府人力有限，要救災還要應付全台青鳥側翼，無怪有人形容花蓮不幸歷經「兩次大罷免」。

萊爾校長勘災開心give me five，劉世芳呵笑看馬太鞍橋被沖走。他們都說「大家都是花蓮人」，但哪個花蓮人看到家園殘破還笑得出來？還能對政客利用災難再次撕裂花蓮無動於衷？劉世芳應該想想徐榛蔚被「殺傷力」黑的狼狽樣，就會明白自己被罵冷血一點不冤枉。

