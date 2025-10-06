蔡適應：自己是「狗仔風波」第一波受害者 期待內幕被徹底揭露

民眾黨主席黃國昌遭指跟監偷拍，民進黨前立委蔡適應昨天表示，自己就是狗仔隊的第一波受害者，不僅監察院調查報告還他公道，檢調單位事後也直指查無不法，黃國昌養狗仔攻擊政敵，堪稱本世紀最大政治醜聞，他也深深期待這些內幕被徹底揭露。

「我是黃國昌狗仔隊的第一波受害者」，蔡適應昨天在臉書發文指出，2022年縣市長選舉期間，黃國昌「揭發」違法介入林口眷村都更案，甚至指控蔡適應和天道盟有關，從頭到尾只拿出一段來路不明的錄音，然而林口都更案的主責單位是新北市政府，「如果我有問題，中國國民黨和新北市政府怎麼會放過蔡適應。」

蔡適應說，後來國防部、財政部國產署接連發布公開聲明，直指此案完全法，監察院後續的調查報告也還自己清白，更不用說檢調單位直接表明查無不法，根本沒有立案調查的必要，即便各單位提出證據還他清白，然而黃國昌惡意、毫無根據的指控，卻是讓更多人記憶猶新。

蔡適應表示，如今黃國昌狗仔隊現形，仍然有不知事件真相的人，試圖以漂亮、完整清楚形容此番惡意抹黑，「黃國昌養狗仔攻擊政敵，堪稱本世紀最大政治醜聞」，自己曾經就是惡意操作的受害者，深深期待狗仔隊內幕被徹底揭露，「在此同時，當看到有人誇獎當年黃國昌對我的抹黑和攻訐，除了氣憤不平，更多是搖頭苦笑。」

蔡適應反問，如果黃國昌真的證據充分，蔡適應為何沒有被抓去關，難道所謂的漂亮、完整清楚，都是在誇獎黃國昌抹黑成功，「蔡適應在立委任內，沒有做過違法的事情」，從過去投筆從戎報效國家、台海飛彈危機站在第一線與國軍同胞服役，再到擔任基隆市議員、立委為民喉舌始終奉公守法，未來也將秉持這個態度不改初心。

